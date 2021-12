O relógio Tiffany Blue Nautilus da Patek Philippe é vendido por US $ 6,5 milhões

Os primeiros relógios Nautilus da Patek Philippe Tiffany & Co. foram vendidos em leilão no sábado por US $ 6,5 milhões – mais de 120 vezes o preço de varejo.

A venda aumenta a reputação da referência da Patek Philippe Nautilus. 5711, que foi descontinuado no início deste ano, como o “Santo Graal” dos relógios esportivos e notas que A obsessão por relógios com troféus não mostra sinais de desaceleração.

O relógio, que a Philips leiloou em conjunto com Bacs & Russo em Nova York, foi o primeiro de 170 edições limitadas da Ref Nautilus. 5711 que será fabricado e vendido em certas lojas da Tiffany. O relógio será vendido oficialmente por cerca de US $ 52.000. No entanto, com a demanda superando a oferta e este é o relógio mais novo, ricos colecionadores de relógios estavam dispostos a pagar mais pelo primeiro relógio que foi colocado à venda.

“O Tiffany Blue Nautilus é sem dúvida um dos exemplos mais emocionantes, exclusivos e desejáveis ​​de um Nautilus já oferecido”, disse Paul Boutros, chefe de relógios da Phillips Americas.

O produto da venda irá para a Nature Conservancy.

Lançada em 2006, a referência Nautilus. O 5711 se tornou o rei dos relógios esportivos de aço inoxidável. Mas como sua popularidade ameaça ofuscar outros modelos no estábulo da Patek, a empresa decidiu em janeiro descontinuar a referência. 5711, Envie preços altos online para modelos usados.

No entanto, Thierry Stern, presidente da Patek Philippe, disse que queria criar um relógio especial para homenagear a compra da Tiffany LVMH e para celebrar a parceria de 170 anos da Patek com a famosa joalheria. Então ele projetou a referência. 5711 com um rosto Tiffany Blue e eu decidi fazer o 170, como a produção final a julgar. 5711.

“Este foi o meu presentinho para lhe dar os parabéns pela compra da sua Tiffany”, disse Stern à CNBC. Uma entrevista recente. “Para mim, ficou claro que eu tinha que escolher algo único e excepcional. Esta é realmente a última rodada para este relógio.”

Como os outros 169 modelos já foram vendidos ou personalizados pela Tiffany para seus principais clientes VIP, outros que aguardam o Tiffany Blue Nautilus terão que esperar o próximo modelo para vender online. O mercado secundário de versões mais antigas do Nautilus com carimbo da Tiffany já está crescendo, com um listado na Chrono24 por US $ 337.000.