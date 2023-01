O Red Sox adquiriu Adalberto Mondesi em uma troca com o Royals

O Boston Red Sox assumiu o shortstop Adalberto Mondisi Do Kansas City Royals para um apaziguador canhoto Josh Taylor Na terça-feira, fornecer profundidade no meio-campo para compensar as perdas neste inverno libera a agência e lesões.

Mondesi, de 27 anos, cujas ferramentas de elite fizeram dele um superastro, mas cuja incapacidade de se manter saudável, tem 358 jogos em sete temporadas, está se recuperando de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Perdeu o shortstop de Boston Xander Bogaerts para a segunda base do San Diego Padres a história de Trevor Ele fez uma cirurgia para colocar um stent interno no ligamento colateral ulnar no cotovelo direito, deixando um grande espaço no meio.

Enrique Hernandez, que jogou como centro de campo com o Red Sox nas duas últimas temporadas, deve assumir o cargo em pouco tempo, tendo disputado 100 jogos em sua carreira. Mondesi passou a maior parte de sua carreira como shortstop, embora tenha se envolvido na segunda e terceira base no passado. Ele ganhará US$ 3,045 milhões nesta temporada.

Kansas City já viu Mondisi como um jogador-chave em sua reconstrução, e ele desempenhou seu papel nas temporadas de 2018 e 2019, atingindo força e roubando 75 bases com sua velocidade alucinante. Para ser embalado com um jogador a ser nomeado posteriormente e apenas devolvido, o apaziguador mostra o quanto as ações da Mondesi caíram. Ao longo de suas sete temporadas, a seqüência ininterrupta da carreira de Mondisi foi de 0,244/0,280/0,408 com 38 home runs e 133 bases roubadas.

Taylor, 29, foi efetivo em duas temporadas completas com o Red Sox, mas perdeu 2022 devido a uma lesão nas costas. Em 2021, ele marcou 60 corridas em 47⅔ entradas, caminhou 23 e permitiu apenas dois home runs. Taylor, que deu várias sessões de treinamento recentemente e espera-se que esteja saudável a tempo para o treinamento de primavera, se juntará Aroldis Chapman – que recentemente assinou um contrato de US$ 3,25 milhões por um ano – Amir Jarrett E talvez Anjo Zerba Como canhotos no bullpen dos Royals.

Kansas City também não pode ser tratada. No início da semana, o quarterback foi negociado Michael A. Taylor para Minnesota, e fontes disseram à ESPN que os Royals conversaram com as equipes sobre o fator de utilidade Hunter Dozier – que deve $ 17,25 milhões nas próximas duas temporadas – e um jogador Nikki Lopezque teve 4,2 guerras em 2021.