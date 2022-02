O que você precisa saber – CBS Los Angeles

Assista toda a celebração da vitória no KCAL9 e Transmissão na CBS News LA 10h30 começa com Pat Harvey, Jim Hill e Jim Everett.

Los Angeles (Spicela) O Los Angeles Rams sediará o show da vitória do Super Bowl na quarta-feira.

O desfile da vitória de 1,1 milha começará no Shrine Auditorium e terminará no LA Memorial Coliseum, onde um desfile será realizado no Estádio Olímpico do Coliseu. Os organizadores disseram que haveria espaço para cerca de 20 mil torcedores.

O desfile começará aproximadamente às 11h no cruzamento da Royal Street com a Jefferson Boulevard. O Jefferson Boulevard descerá na Figueroa Street, depois descerá na Exposition Park Drive antes de finalmente terminar no Coliseum aproximadamente às 11h45.

Contará com jogadores de carneiro, treinadores, carros alegóricos e veículos especializados. A equipe vai andar em ônibus de turismo de dois andares envoltos em banners do Rams Championship.

Uma procissão será realizada na Praça do Oceano do Coliseu, das 12h às 12h30.

A entrada no rally é gratuita e aberta ao público. Não há necessidade de bilhetes. No entanto, todos os fãs terão que mostrar evidência de vacinação contra o COVID-19, um teste de antígeno negativo feito em 24 horas ou um teste de PCR negativo feito em 48 horas. Não serão necessárias máscaras Depois que as autoridades do condado de Los Angeles suspenderam o mandato da máscara ao ar livre.

O transporte público é uma opção para quem procura evitar problemas de trânsito e estacionamento. O metrô possui duas estações de trem ao longo do percurso do desfile: na Jefferson/USC e no Expo Park/USC.

“Depois de sair das estações de trem do metrô, você pode chegar a esses locais a uma curta distância a pé”, disse o porta-voz do Metro, Dave Sotero.

Para aqueles que optarem por dirigir, haverá um número limitado de estacionamentos disponíveis nas Arenas Grand e Flower. Estará aberto a partir das 6h

O fechamento das ruas antes do desfile começará às 6h e deve durar até as 14h. A maioria das ruas na área do Parque Universitário durante esse horário estará restrita apenas ao acesso local. As ruas que serão fechadas incluem:

Figueroa Avenue entre Adams Avenue. Avenida Martin Luther King Jr.

Avenida Jeferson. Entre Fairmont e Grand Avenues

Galeria Avenida. Entre a Fairmont Street e a Flower Street

A inclinação da Interstate 110 sentido sul na Exposition Boulevard.

A Interstate 110 também será fechada dentro e fora das rampas da 39th Street.

A polícia de Los Angeles estará patrulhando a rota do desfile e despachando recursos adicionais para o centro da cidade em caso de problemas com festividades, como domingo à noite.

“Mas as pessoas vão pensar que a festa não acabou para eles até que causem um pouco de comoção ou imprudência”, disse o chefe da LAPD, Michael Moore.

Assim que o desfile terminar e a marcha começar, os policiais passarão para o trabalho da patrulha para garantir que as festividades não se transformem em tumulto.

“Uma vez que a rota do desfile esteja completa, esses policiais serão liberados para patrulhas adicionais, seja ao redor da área do desfile, na área de celebração ou no centro da cidade”, disse Moore.

Os alunos e funcionários da USC foram avisados ​​de que provavelmente encontrarão atrasos significativos na tentativa de chegar ao campus. Alguns treinadores já disseram que vão dar aulas remotas na quarta-feira. A escola observou que a melhor maneira de tentar entrar no campus durante a assembléia seria pela Vermont Street.

Em 2020, os Lakers conquistaram o título da NBA e os Dodgers venceram o Campeonato Mundial, mas ambos tiveram seus rallys de vitória negados devido à pandemia do COVID-19. LeBron James, astro do Lakers Sugerir segunda-feira Que os Rams, Lakers e Dodgers têm uma visão comum.

“Todos nós, os Dodgers e os Rams devemos fazer um show conjunto juntos!!!! com um show ao vivo depois para terminá-lo!” James twittou. Cidade dos heróis.

Devemos todos, os trapaceiros e os carneiros, fazer um desfile conjunto juntos!!!! Com uma festa ao vivo depois pra finalizar!! Cidade dos Campeões 🏆🏆🏆💍💍💍. Parabéns 🐏 mais uma vez!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 – LeBron James (@KingJames) 14 de fevereiro de 2022

Os Rams derrotaram o Cincinnati Bengals por 23 a 20 no domingo.