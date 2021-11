O que aprendemos com o programa de basquete universitário de sexta-feira no nível de elite

Qualquer fã de basquete universitário que ficou desapontado com o estilo consistente de Gonzaga com a UCLA na terça à noite deve ter se sentido completo pelo confronto épico de sexta-feira entre o primeiro cabeça-de-chave Gonzaga e o quinto duque em Las Vegas. O Blue Devils venceu por 84-81 em uma partida disputada em 26 de novembro e sentiu uma partida rancorosa no final de março ou início de abril.

A batalha entre as futuras escolhas da loteria da NBA Chet Holmgren Gonzaga e Paulo Banchero of Duke estava entre os itens imperdíveis na competição, com Banchero (21 pontos em 8 de 18, incluindo 20 no primeiro tempo) deixando a mão estatisticamente superior como Holmgren (16 pontos em 8 de 13), como mostrado Flashes freqüentes de seu primeiro brilho potencial. Os calouros famosos não foram a única história, como a história de Gonzaga Julian Strother (20 pontos, 10 rebotes) e Andrew Nimbard (6 pontos, 11 assistências, 8 rebotes) e Duke Mark Williams (17 pontos, 9 rebotes, 5 bloqueios) e Wendell Moore Jr. (20 pontos, 6 assistências, 4 roubos de bola) também foi ótimo na competição.

Foi a primeira derrota de Gonzaga na temporada regular desde 22 de fevereiro de 2020, quando Bulldog caiu para a BYU.

A equipe de basquete universitário da ESPN composta por Myron Medcalf, Jeff Borzello, John Gasaway e Joe Lunardi se concentrou no que viram dos Zags, The Blue Devils, duas equipes novatas incríveis e qual equipe melhor colocou a cabeça de chave no Domingo de Seleção.

Chet Holmgren de Gonzaga e Paolo Banchero de Duke foram uma parte importante do show na noite de sexta-feira. Foto de Brian Rothmuller / Icon Sportswire

Qual foi o elemento mais surpreendente da performance de Duke ou Gonzaga na sexta à noite?

Acho que o elemento mais surpreendente do jogo é que ambas as equipes têm sido rivais, mesmo sem suas estrelas em momentos críticos. Holmgren perdeu grande parte do primeiro tempo depois de cometer sua segunda falta perto da marca de 10 minutos. Mas Strother (20 pontos), estudante do segundo ano de Las Vegas, se destacou na frente de amigos e familiares que estavam no prédio para vê-lo jogar. Racer BoltonEm Iowa, ele marcou 15 pontos.

Para Duke, Banchero lutou com o que parecia ser problemas convulsivos que o forçaram a voltar ao vestiário no segundo tempo e perder um grande momento. Quando ele voltou, ele não parecia o mesmo cara, tendo marcado 20 pontos no primeiro inning em um dos esforços mais dominantes que já vi de um calouro. No entanto, outros jogadores se adiantaram. A altura de Williams era um problema para Gonzaga. Drew TimUm balde com cerca de 30 segundos para jogar foi perfeitamente defendido pelos marmanjos. Moore ajudou Duke a manter uma vantagem com Banchero Unavailable. Jeremy Roach Ele fez algumas jogadas importantes ao longo do trecho. Mais do que tudo, acho que aprendemos que ambas as equipes têm duas co-estrelas importantes nesta temporada. Nenhuma equipe entrou em colapso devido à adversidade. Isso é um bom sinal.

– Medcalf

Paulo Banchero confirmou seu status na loteria antes de ficar de fora na maior parte do segundo tempo. Foto de Brian Rothmuller / Icon Sportswire

O que aprendemos sobre ele? Paulo Banchero E Chet Holmgren Sexta à noite que ainda não sabíamos?

Será que essa cãibra é um problema para Banchero? Na verdade, não acho que ele ficará cronicamente chateado com sua carreira no futebol, mas este é o segundo grande jogo de Duke até agora nesta temporada e é o segundo jogo que Banchero precisa deixar por um longo período de tempo por segundo. Metade. Em termos de jogo de Banchero, no entanto, foi um primeiro tempo impressionante, como veremos em qualquer pessoa do basquete universitário nesta temporada. Ele foi agressivo, parecia confortável do mar, liderou o contra-ataque com a bola nas mãos – ele foi ótimo. Vinte pontos em um chute de 8 para 13 com três três pontos nos primeiros 20 minutos.

Talvez as únicas duas áreas do jogo de Banchero que levantam dúvidas são a consistência de sua gama de 3 pontos e se ele poderia ser um pouco mais decisivo em suas jogadas ofensivas. No primeiro inning, ele levou 3 segundos para um ritmo e teve 2 tentativas para pegar e atirar. Ele também se moveu rapidamente assim que recebeu a bola. Combos de isolamento nas regiões do cotovelo e do meio da coluna são uma parte eficaz da munição, mas ele se moveu mais decisivamente contra Gonzaga no turno de abertura.

Quanto a Holmgren, não tenho certeza se ele mostrou (ou não mostrou) algo que já não sabíamos. Ele parecia flexível com a bola em suas mãos, sua dispensa de 3 pontos foi boa, embora ele tenha acertado em 0 para 3 atrás do arco – e contornou um escanteio aberto de 3 pontos no final do jogo – e parou os chutes. Ele cometeu algumas faltas no início, mas foi mais disciplinado no segundo tempo e mal saiu do banco nos últimos 20 minutos. Mostre alguma fisicalidade e agressividade no vidro de ataque e finalização nas bordas. Acho que uma coisa a se notar é que Williams realmente afetou o jogo no primeiro tempo e, sem dúvida, ofuscou Holmgren. Conhecemos as áreas de melhoria com Holmgren, especialmente sua força e corpo, que permaneceram inalterados na noite de sexta-feira.

– Borzelo

jogos 0:17 Paolo Banchero se transforma em um ponteiro triplo e o drena.

O primeiro mês de Duke incluiu vitórias impressionantes sobre Kentucky e Gonzaga. Existe uma razão pela qual esta equipe não conseguiu ganhar um título nacional? Em caso afirmativo, qual é?

Não há razão alguma. Primeiro, Duke mostrou que é mais do que apenas um Panshiro contra Gonzaga. Depois de uma impressionante primeira metade de 20 pontos, contrações musculares e talvez um ou dois ajustes dos Bulldogs limitaram o número potencial de 2022 para acertar um lance livre no resto do caminho. No entanto, os Blue Devils conseguiram vencer graças aos grandes jogos em ambas as pontas do terreno de Moore (20 pontos, seis assistências e quatro assistências) e Williams (17 pontos, cinco bloqueios, duas roubadas de bola).

Em segundo lugar, este grupo é diferente de algumas das outras bandas do Duke no passado recente. As equipes de Mike Krzyzewski há muito tempo são excelentes no ataque. No entanto, o que tende a diferenciar seus candidatos ao título nacional dos oito times de elite “nus” de Durham é a defesa.

A retenção de 81 de Gonzaga em um jogo de 79 pontos e, especialmente, de assediar Bulldogs em 17 voltas definitivamente qualifica para uma excelente defesa. Zags sabia que teria uma longa noite logo no início, quando entregou a bola no último jogo do pão com manteiga, um pick-and-roll de Nembhard com Timme definindo a tela. Seis jogadores do Duke marcaram pelo menos um golpe contra Gonzaga, e Williams é claramente um dos melhores defensores de pneus do país. Esse tipo de D mais o gol e o gol do Banchero certamente dão ao treinador K a chance de encerrar sua carreira com seu sexto título nacional.

– Gasway

jogos 0:35 Chet Holmgren continua seu passo com um balde, forçando Duke a dar um tempo.

Que fraquezas na partida do Gonzaga o Duke revelou na sexta-feira?

O desempenho de Duke no primeiro tempo pode ser o plano para desacelerar a liderança de Gonzaga – apesar de nem Banchero nem Williams estarem na frente. Mas houve alguns sinais preocupantes. Primeiro, o Duke venceu Gonzaga na partida de transição nos primeiros 20 minutos. O Blue Devils voltou defensivamente, eliminando Zags que tinham cestas fáceis em chutes ou faltas, forçando-os a jogar no meio do caminho. E então na outra direção, o Duke venceu com sucesso a quadra de baixo Gonzaga e Zags cometeu alguns erros em termos de voltar e defender a meia-quadra.

O problema do bug era outro grande problema para Gonzaga, e decorria do fato de Duke ser agressivo no limite. Os texanos evitaram totalmente a pintura no primeiro tempo ao jogar com Gonzaga, e a UCLA teve problemas para finalizar no aro. Isso permitiu que os defensores do perímetro do Gonzaga fossem agressivos e impedissem o ataque do adversário. Mas Duke tem três motoristas físicos em Panchero, Trevor Keeles e Moore, e eles foram direto para Holmgren e Timme – e Williams era uma presença legítima pós-Blue Devils. Timme cometeu sua quarta falta em uma tentativa imprudente de entrar, já que Gonzaga começou a ganhar impulso no segundo tempo, que mudou o jogo.

Dois outros problemas que Gonzaga enfrentou ofensivamente: arremessos de 3 pontos e viradas. Os Bulldogs não são uma grande equipe de tiro ao ar livre, mas são uma equipe de passes incrivelmente habilidosa que ainda consegue manter as defesas perseguindo sombras no meio do campo. Mas quando as coisas ficaram mais lentas e Gonzaga teve que chutar a bola, eles não caíram. Zaggs acertou 6 por apenas 21 de 3. Nymbard era o melhor guarda do basquete universitário até agora nesta temporada, mas Duke era muito agressivo em sua cobertura da tela de bola contra ele, o que limitava o tempo que ele tinha para tomar decisões e encontrar companheiros de equipe. Nembhard controla o ritmo como qualquer pessoa no estado, mas Duke o força a acelerar suas decisões.

Com tudo isso dito, não estou preocupado com o avanço do Gonzaga. Duke é o candidato legítimo ao título nacional, os Bulldogs têm lutado para fazer as escolhas e tem havido grandes problemas de corrupção. E ainda era um jogo de posse única.

– Borzelo

jogos 0:17 Andrew Nimbard sai em uma transição e passa a bola para Rasir Bolton para um lançamento.

Gonzaga foi classificada como a empresa nº 1 geral na mais recente projeção de Bracketology da ESPN, e Duke também foi a semente número um. Quais são os efeitos colaterais desse resultado para ambos os grupos?

Vimos um par de seed # 1 em ação quando Duke nocauteou Gonzaga, e os dois estariam na liderança se o domingo fosse o dia exato. O Blue Devils certamente cimentou sua posição com uma vitória, e os Bulldogs – que entraram no jogo como uma confortável cabeça de chave número um – não caíram o suficiente para desistir de sua sequência de vitórias.

A pergunta mais reveladora é: Qual é a probabilidade de eles serem cada uma dessas equipes bem classificadas daqui a quatro meses? E mesmo em caso de derrota, as chances são a favor de Gonzaga. Os Bulldogs serão os favoritos em todos os jogos restantes em sua programação. O mesmo não pode ser dito de Duke, com outro teste de monstro chegando terça-feira no estado de Ohio no ACC / Big Ten Challenge. É o único jogo de estrada real para os Zags ou os Blue Devils jogar fora da liga.

Oficialmente, o gráfico de probabilidades do torneio dá a Gonzaga cerca de três em quatro chances de ser o cabeça-de-chave ligeiramente melhor do que a chance de 50/50 do Duque. Extraoficialmente, tenho dificuldade em identificar os três melhores times do basquete universitário – e seriam necessários pelo menos três para atingir o Blue Devils e o vitríolo do topo do arco.

– Lonardi