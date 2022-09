O que acontece quando a geleira Thwaites na Antártida, a chamada “Geleira do Juízo Final”, se rompe?

Muitos Das Alterações Climáticas Ativistas sugeriram recentemente que o “dia do juízo final” que o termo “Geleira do Juízo Final” – o apelido dado ao Glaciar Thwaites na Antártida – pode chegar em breve. Mas como será esse dia?

Como mencionado em um nova folha assustadora na revista ciências naturais da terra Por uma equipe liderada pelo geólogo oceanógrafo Alistair JC Graham, a Geleira Thwaites da Antártida pode estar mais perto de um grande evento de separação do que se pensava anteriormente.

Aqui está o que há de novo em nossa compreensão desta situação: Este novo estudo envolveu a análise de cordilheiras no fundo do mar. Essas formações semelhantes a costelas revelam pistas poderosas sobre a localização centenária da geleira, que foi empurrada pela maré todos os dias. Isso difere dos dados coletados anteriormente sobre a geleira, extraídos de mapas de satélite do gelo à medida que se aproxima cada vez mais da avalanche total (ou quase total) no oceano,

Usando este novo método de medir as “pegadas” de uma geleira, sabemos agora que um evento abrupto de derretimento de seis meses ocorreu em algum ponto nos últimos 200 anos. Nesse curto período, a porção da geleira que causou essas formações recuou para o fundo do oceano com o dobro da velocidade que as imagens de satélite foram capazes de detectar. Isso significa que, além da perda constante de massa que os cientistas já conhecem, também há pulsações mais raras e o medo de uma desintegração muito rápida.

“Thwaites está realmente se mantendo firme hoje, e devemos esperar grandes mudanças em pequenas escalas de tempo no futuro”, disse o geofísico marinho Robert Larter, um dos autores do estudo. disse em declaração à imprensa.

Portanto, a desintegração dessa geleira parece iminente, e as consequências desse colapso não são brincadeira. de acordo com estimativa de 2020 Da colaboração internacional da geleira Thwaites, quatro por cento do aumento do nível do mar causado pela mudança climática até agora veio apenas de Thwaites, e um colapso total repentino aumentaria o nível do mar em 25 polegadas a mais.

“Os cientistas querem saber com que rapidez isso pode acontecer”, escreveu Athena Dinar, diretora de colaboração de comunicações. uma permissão.

Quão rápido está derretendo a geleira Thwaites?

A questão de quão rapidamente os Thwaites se deterioram é uma questão urgente. Uma avalanche repentina veria uma quantidade impressionante de água nova de repente jogada no oceano, e é difícil não imaginar a água subindo de uma só vez, como quando você mergulha um grande cubo de gelo em um copo cheio.

Uma inundação catastrófica pode ocorrer da noite para o dia, mas as evidências disponíveis deste novo estudo apontam para um cenário de “apocalíptico” abrangendo pelo menos seis meses. Isso é assustador e semelhante Mudanças no movimento das águas oceânicas Tem precedentes históricos, mas felizmente, em comparação com o cenário de uma só vez, seis meses é tempo suficiente para as pessoas que vivem em bairros costeiros de baixa altitude evacuarem.

Veja por si mesmo o possível aumento do nível do mar

A assustadora nova costa da Louisiana

Crédito: captura de tela / NOAA

Você pode ver por si mesmo como seria a avalanche de Thwaites graças a Visualizador de aumento do nível do mar, um aplicativo da web criado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA). Isso redesenha qualquer litoral dos EUA para levar em consideração qualquer quantidade de aumento do nível do mar (em incrementos de 12 polegadas).

Por exemplo, destruirá o sul da Louisiana e o Mississippi. No entanto, em Nova York, Manhattan estava apenas cheia – apesar do risco de inundação em áreas baixas como Hudson Yards. A cidade em que moro, Los Angeles, será praticamente salva, exceto a área ao redor de Venice Beach.

Um nome irritante pode esconder um problema maior

Nada disso tem a intenção de mitigar os horrores do aumento do nível do mar, mas é digno de nota que os estudiosos expressaram preocupação em atribuir um significado horrível aos Thwaites em particular, particularmente em um artigo que ele publicou. Jackson Ryan da CNET. “Por um lado, é um alerta, também conhecido como Leve essas coisas a sério“Por outro lado, resume a situação como se houvesse uma geleira ruim”, disse o cientista da Terra da NASA Eric Rignot a Ryan.

Como Ryan aponta neste artigo, o apelido “Doomsday Glacier” pode fazer mais mal do que bem, já que há Outras grandes formações de gelo Nada para se preocupar. Como observa Ryan, “uma das principais razões pelas quais os cientistas se sentem desconfortáveis ​​com a frase é que ela sugere que já estamos condenados”.

“Doom” é uma ferramenta retórica enganosa para usar de forma eficaz neste contexto, uma vez que o IPCC Sexto relatório Ele observou que melhores políticas climáticas provavelmente produzirão benefícios climáticos por décadas a partir do momento em que entrarem em vigor – talvez Até 30 anos na estrada, de acordo com o capítulo 4 do relatório. então foi Não Está fadada ao fracasso, mas, ao mesmo tempo, nada que fizermos agora beneficiará os jovens de hoje até que estejam prestes a envelhecer.

Isso significa que, se a chamada “Geleira do Juízo Final” estiver agarrada a um fio, pode ser tarde demais para impedir que ela derreta.

Para resumir: Thwaites provavelmente atingirá o ponto crítico que os cientistas temem e se desintegrará completamente. Quando e se isso acontecer, os resultados podem ser catastróficos, mas não horríveis.