O proprietário “A” Fisher diz que o pedido de transferência de Vegas foi feito e aponta o dedo para Oakland.

Tim KeonRedator sênior da ESPN4 minutos para ler

Zack Gelof coloca o A na frente com um soquete de dois rounds Zach Geloff fez um home run de duas corridas para dar ao Atletismo uma vantagem de 7-5.

o O Oakland Athletics apresentou seu pedido de transferência para a Liga Principal de Beisebol, disse o proprietário John Fisher à ESPN na quinta-feira, colocando o time um passo mais perto de um futuro em Las Vegas. O destino da equipe está agora nas mãos dos donos da MLB.

O comitê de transferência de três homens da MLB, composto pelo CEO do Kansas City Royals, John Sherman, pelo CEO do Philadelphia Phillies, John Middleton, e pelo presidente do Milwaukee Brewers, Mark Attanasio, analisará o pedido e fará uma recomendação ao Comissário Rob Manfred e ao Conselho Executivo da MLB, composto por oito homens. A aprovação final requer o voto de três quartos dos 30 proprietários da equipe. Nenhuma data foi definida para a votação.

Fisher, em sua primeira entrevista nacional desde a compra do A’s em 2005, atribuiu a decisão de transferir a franquia a uma série de fatores – principalmente, a incapacidade da cidade de Oakland de cumprir sua promessa de fornecer financiamento público para o campo externo. Infraestrutura no Howard Terminal, um empreendimento imobiliário/estádio de futebol de US$ 12 bilhões e 55 acres à beira-mar.

“No final, concluímos que a cidade não arrecadou fundos suficientes para cobrir os compromissos que tinha assumido”, disse Fisher. “Também tínhamos um prazo imposto pelo acordo coletivo de trabalho há um ano e meio, que exigia que a primeira equipa tivesse um acordo vinculativo para um novo estádio até janeiro de 2024 ou perderíamos a partilha de receitas, o que seria enormemente prejudicial ao clube.” organizado.”

Um porta-voz do prefeito de Oakland, Sheng Thao, respondeu às afirmações de Fisher na noite de quinta-feira, dizendo que a cidade havia arrecadado US$ 475 milhões e estava a apenas US$ 101 milhões de alcançar seu objetivo. Além disso, duas subvenções, totalizando outros 65 milhões de dólares, estão programadas para serem pagas no próximo mês, deixando a cidade dentro de 36 milhões de dólares da sua parte.

O aluguel do time no Oakland Coliseum, sede do time desde 1968, expira após a próxima temporada, e o estádio de Las Vegas não abrirá antes de 2028, no mínimo. Ele não tem certeza de onde o time jogará nesse ínterim, disse Fisher, acrescentando que estaria aberto a estender o contrato de locação do Coliseu.

Os A’s têm os salários mais baixos no beisebol e não contrataram um agente livre notável durante o mandato de 18 anos de Fisher. Eles estão no meio de uma das piores temporadas da história da liga principal, com 37-91. Depois de vencer 97 jogos em 2021, os A’s demoliram um time jovem e promissor, trocando os All-Stars Matt Olson, Shaun Murphy e Matt Chapman antes do início da temporada de 2022.

Isso mudará quando a equipe se mudar para Las Vegas, prometeu Fisher, citando o financiamento privado proposto de US$ 1,5 bilhão para um estádio de 33 mil lugares em nove acres na Strip.

“Não teríamos feito esse tipo de investimento se não estivéssemos planejando colocar em quadra um time que pudesse vencer uma World Series”, disse Fisher. “Entendemos que Vegas quer um vencedor e exige um vencedor”.

Fisher e Low Wolf compraram a marca A em 2005 por US$ 180 milhões. A Forbes estima o valor atual da equipe em US$ 1,2 bilhão. Na quinta-feira, Fisher repetiu uma afirmação que fez no início da semana ao Las Vegas Review-Journal, dizendo que os A’s perderam US$ 40 milhões somente no ano passado. Dadas as fontes de receitas disponíveis, especialmente provenientes dos direitos de comunicação social locais e nacionais, este número suscitou suspeitas entre os economistas do desporto.

“Sou eu quem preenche os cheques, então acho que sei quanto custam as coisas”, disse Fisher.

Fisher tem sido alvo de fãs furiosos em Oakland desde que o plano de Las Vegas foi anunciado em abril. Camisas verdes com “VENDER” escrito em branco no peito aparecem em todos os jogos, assim como gritos pedindo que Fisher venda o time.

Quando questionado sobre o que achou dos protestos, Fischer disse: “Levo isso para o lado pessoal, como deveria. É minha decisão transferir o time. Foi minha decisão. Portanto, entendo e aprecio a forma como os torcedores se sentem sobre essa decisão.”