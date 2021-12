O projeto do jogo Zomboid para PC ainda está progredindo depois de dez anos

foto : Projeto Zomboid

Eu lembro de jogar Projeto Zomboid–Um jogo que vimos pela primeira vez 2011Quase uma década atrás e gostei muito. É um jogo de simulação de sobrevivência de zumbis em ritmo lento que deu aos jogadores a chance de vagar por uma cidade tentando sobreviver, em busca de comida e suprimentos, enquanto zumbis estavam em cada esquina tentando comer seu rosto.

Continuei com minha vida depois disso e esqueci tudo sobre ele, às vezes tentando lembrar o nome do “jogo legal de zumbis isométricos” várias vezes em uma conversa, então foi uma boa surpresa ver este jogo esta semana, embora tecnicamente ainda não em estado definitivo, acaba de lançar uma atualização cujos criadores dizem que “parece mais uma sequência do que uma atualização de patch”.

Eles não mentem. Este é um jogo mudado, com gráficos e som bastante aprimorados, junto com uma série de ótimos mods de jogo e adições, como um novo mapa, criador de personagens, sistema de combate e inteligência artificial de zumbis, não vou mencionar tudo Você terá que assistir a sua postagem no blog sobre este tópico.

Para realmente mostrar o quão longe este jogo avançou em uma década, aqui está o que parecia em 2011:

Veja como será em 2021:

Bem, então não parece quem – qual Diferente à primeira vista, mas o diabo está realmente nos detalhes, muitas pequenas coisas que tornavam a experiência mais fácil e não apenas tornavam a aparência melhor, mas também funcionavam melhor. Animações e designs de personagens são o primeiro lugar para olhar mais de perto, mas até mesmo a maneira como a iluminação e os objetos obscurecidos são revelados em uma vista isométrica também.

Projeto Zomboid Tecnicamente ainda em acesso antecipado vapor, embora também esteja ativado Bons jogos antigos também.