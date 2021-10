O projeto de mídia social de Trump teve 30 dias para parar de violar a licença do programa

Em um esforço para aprofundar o ex-presidente, a declaração também observou: “É claro que preferiríamos que As pessoas contradizem nossos valores Você não usou nem se beneficiou de nosso trabalho. Mas a realidade de trabalhar com software livre é que você desiste da possibilidade de escolher quem pode e quem não pode usá-lo desde o início. “

Os desenvolvedores do Mastodon se dedicam à propriedade da comunidade e ao acesso público.

“Redes sociais, em suas mãos,” Promove Mastodonte. “Publique o que quiser: links, imagens, texto, vídeo. Tudo em uma plataforma de propriedade da comunidade e sem anúncios.”

Qualquer pessoa pode usar o código base – desde que os usuários cumpram os requisitos de licença do Mastodon. Sua licença AGPLv3 (abreviação de Affero General Public License, versão 3) requer que o código-fonte do Mastodon e quaisquer modificações sejam feitas disponível publicamente por qualquer um que o use.

“Especialmente [Truth Social’s] Termos [of service] E nenhuma outra parte do site contém qualquer referência ao Mastodon, nem quaisquer links para o código-fonte, que está na interface do usuário do Mastodon por padrão “, observou a declaração do Mastodon.

O Truth Social não respondeu a um pedido de comentário do HuffPost.