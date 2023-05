O programa da polícia algarvia foi alargado a Lisboa e Porto

“Vamos lançar, pela primeira vez, projectos de grande abrangência, segurança especial e policiamento de proximidade para Lisboa, Porto e praias, que já fazem parte da nossa estratégia integrada de segurança urbana, e estes projectos serão desenvolvidos de forma semelhante caminho para o projecto Algarve Seguro”, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. Disse José Luís Carneiro.

O ministro abordou esta Junta de Freguesia de AvindesDo lado da assinatura do Acordo Interadministrativo de Reorganização Interna GNR Posto Territorial, e caracterizou o programa de defesa do Algarve como “um bom exemplo de cooperação entre todas as forças e serviços de defesa”.

“Vamos, por isso, alargar esta experiência a outras zonas do país: Grande Porto, Grande Lisboa e as praias de alta pressão, ou seja, à tarde, com festas de fim de dia, que resultam na chegada de muitos visitantes”, argumentou.

Questionado sobre a data de início do programa nas novas regiões, José Luis Carneiro indicou que gostaria de oferecer o programa em meados de junho.