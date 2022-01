O proeminente bloco de perseguição do carretel de Ja Morant deixa os Memphis Grizzlies e o Los Angeles Lakers maravilhados

Anjos – Ja Morante Ele simplesmente continua subindo a novas alturas. Na vitória de domingo por 127-119 sobre o Lakers, a ascensão da estrela em ascensão do Memphis Grizzlies foi muito real, com Morant perseguindo a guarda do Lakers. Avery Bradley Deixando os dois times maravilhados com a jogada.

“Este é provavelmente o melhor molde que já vi ao vivo,” Big Grizzlies man Jackson Jr. anos. Ele disse. “Provavelmente o melhor bloco que já vi, foi um período louco.”

Quase na metade do primeiro quarto, com Memphis vencendo no início por 12-9, Bradley desviou o passe de Morant e interrompeu a primeira metade do campo, criando uma oportunidade rápida para ele terminar do outro lado.

Morante apenas tinha outros planos.

O goleiro do terceiro ano correu para a defesa e pegou Bradley por trás, pulando de fora da área restrita para bloquear o rebote de Bradley com as duas mãos enquanto a bola ainda estava a caminho.

O cabeceamento de Morant estava perto da borda enquanto ele controlava a trajetória da bola do topo do quadrado na tabela, e coletou a bola de volta para a quadra para desencadear um ataque rápido de Grizzlies em direção à outra cesta.

“Obviamente, começa com o tempo e assim também começa a perseguir sua presa”, disse ele. Lebron James, que teve o maior bloqueio de perseguição da história da liga nos minutos finais do jogo 7 das finais da NBA de 2016 ”. E era exatamente isso que Ja estava fazendo toda aquela jogada, e eu vi acontecer.

“Eu não sabia que ele faria assim, mas ele disparou os músculos das pernas e foi uma grande jogada. Foi uma grande jogada. Salute.”

Morant, que assistiu à vitória dos Grizzlies sobre o Los Angeles Clippers no sábado, com dores na coxa esquerda, parecia bem no domingo. Ele terminou com 16 pontos, sete assistências, cinco rebotes e, claro, aquele choque.

“Acabei de voltar e fiz uma grande jogada”, disse Morant. “Eu só estava tentando pegar a bola. Na maioria das vezes em um intervalo como esse, se eu parar, pode haver um jogador que está atrasado para pegar a bola e colocá-la. Foi perfeito para mim.

“Agora provavelmente estou em toda a internet por causa disso.”

Foi apenas mais um momento memorável na bola de sombra pessoal de Morant contra o Lakers nesta temporada, depois de perder 40 pontos nas duas primeiras partidas das equipes.

Isso ajudou o Grizzlies a sua nona vitória consecutiva, ao empatar em um jogo do Utah Jazz para terminar em terceiro na classificação da Conferência Oeste.

“Esta foi uma jogada especial de um jogador excepcional”, disse o técnico do Lakers, Frank Vogel. “Eu não sei o que realmente posso dizer além disso.”