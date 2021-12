O príncipe William diz que Taylor Swift o conduziu ao palco “como um cachorrinho”, enquanto ele se lembra de ter cantado com a estrela americana

O príncipe William admite que obedeceu “como um cachorrinho” quando a charmosa estrela pop Taylor Swift ordenou que ele subisse no palco para uma performance improvisada com Jon Bon Jovi.

Uma arrecadação de fundos em novembro de 2013 para a instituição de caridade sem-teto Centrepoint, uma causa defendida pela primeira vez por sua falecida mãe, a princesa Diana, o rapaz de 39 anos ri e diz: “Não acredito que já estou contando essa história … compareceu e Jon Bon Jovi e Taylor Swift no evento, que quase me nocauteou.

E então eu entrei, conheci todo mundo, muitos apertos de mão para fazer aquelas noites e muito bate-papo. Tento ser charmoso e interativo.

“De vez em quando, você não tem um bom dia e é difícil para você sobreviver.

Quando me sentei para assistir a apresentação de Jon Bon Jovi, pensei: ‘É isso. Eu fiz meu trabalho. Jantarei em um minuto e talvez consiga puxar conversa com algumas pessoas e, sabe, estou um pouco fora do trabalho agora. “”

Mas as coisas não correram de acordo com esse plano.

“Não pensei muito sobre o que aconteceria a seguir”, acrescenta. Sentei-me ao lado de Taylor Swift.

“Ela está à minha esquerda – e depois que John cantou sua primeira música, ela fez uma pausa e se virou para mim.

Taylor Swift, Jon Bon Jovi e o príncipe William, duque de Cambridge, cantam no palco no Centrepoint Gala Dinner no Kensington Palace em 26 de novembro de 2013 em Londres

Ela pôs a mão no meu braço, olhou-me nos olhos e disse: “Vamos, William. Vamos cantar”.

Até hoje, ainda não sei o que aconteceu comigo. Honestamente, até agora estou arrasado com o que aconteceu em seguida e não entendo por que desisti.

Mas, honestamente, se Taylor Swift olhasse nos seus olhos, tocasse seu braço e dissesse: ‘Venha comigo …’ Eu me levantei como um cachorrinho e disse: ‘Sim, bem, parece uma ótima ideia. Eu vou fazer isso. Seguir você.”

Eu subi no palco em coma e então meio que no meio da música Livin ‘On A Prayer de Jon Bon Jovi, eu acordei.

E penso comigo mesmo: ‘Estou de pé no palco cantando Levin in Prayer enquanto nem mesmo conheço as palavras? “

Mas havia rapazes e moças do Centrepoint, que adoraram e se alegraram muito.

Então pensei: ‘Bem, se eles estão gostando, a noite é para eles. Então, eu não posso ser aquele que vai estragar tudo para todos. “

Então eu tento muito lembrar algumas palavras e canto o mais forte que posso.

Suava muito sob a gravata preta. Eu me sentia como um cisne, tentando me manter equilibrado por fora, mas por dentro, as perninhas estavam remando rápido.

Agora, muitas pessoas podem pensar que estou confortável no palco. Quando eu faço palestras e coisas assim, eu dou muito agora, não tem problema. Mas nunca terminei de cantar.

A aparição de William no palco – apenas quatro meses depois de se tornar pai – atraiu comparações com o evento de 1978, quando o príncipe Charles comemorou seu 30º aniversário dançando no palco com The Three Degrees.

Qualidade Superstar: William e Miss Swift após seu número na festa Centrepoint 2013

Mas logo fica claro que, longe de flexibilizar seu relacionamento com o mundo das celebridades, William tem um ponto mais sério.

“Às vezes, quando você é tirado da sua zona de conforto, você tem que lidar com isso”, diz ele.

E acho que chegamos a um ponto nesta vida em que administramos a nós mesmos com muito cuidado.

Estamos preocupados com: Como vemos as mídias sociais?

‘Quem disse o que sobre mim?’ o que vestir? Há muita pressão, mas acho que ser idiota é uma coisa boa.

“É normal não se levar muito a sério e passar aqueles momentos em que você sai e fica pensando, ‘Quer saber?'” Eu concordo com isto. “”

Enquanto William, que é patrono da Centerpoint desde 2005, pode ficar surpreso com a memória de sua atuação, Swift, 31, que vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo e está namorando o ator inglês Joe Alwyn, está livre.

Em entrevista ao The Mail on Sunday logo após o evento, ela disse: “ Eu posso ouvir a voz dele e é muito boa. Bom tom. Com certeza direi que ele tem qualidade de estrela e se ele quiser que eu cante com ele de novo, estarei lá.