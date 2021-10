O principal noticiário da manhã ignora a enorme caravana de migrantes que se dirigem para a fronteira dos Estados Unidos

enorme caravana de migrantes Eles deixaram a cidade de Huehuetán, no sul do México, na segunda-feira, no terceiro dia de sua jornada em direção à fronteira sul dos Estados Unidos, mas ninguém que confie nas notícias matinais prevalecentes não teria ideia.

Curtis Hawke, editor-chefe do NewsBusters, censurou as edições de segunda-feira de “Today”, “Good Morning America” ​​e “CBS Mornings” na NBC, mas Não consegui encontrar um peep Sobre a maior e mais organizada caravana de migrantes do ano.

“Esta história foi ignorada no noticiário da rede de transmissão nas manhãs de segunda-feira”, escreveu Hook, observando que a CNN e a MSNBC também não prestaram atenção à história.

Caravana de migrantes contendo milhares de voos pelo México em direção à fronteira dos Estados Unidos: ‘Diga a Biden que estamos chegando’

Pior ainda, a história não foi mencionada em ambas as redes liberais a cabo como ‘New Day’ na CNN e ‘Morning Joe’ na MSNBC, que não conseguia nem poupar alguns minutos para apresentar uma rejeição condescendente da caravana como ficção ou Hawke escreveu.

A caravana consiste principalmente na América Central, América do Sul e haitianos, com participantes se registrando para aderir via código QR a partir de 15 de outubro.

Hook também observou que “o novo dia focou no ex-presidente Obama declarando as guerras culturais ‘fabricadas’ e ‘pseudo’, enquanto ‘Morning Joe’ cobriu principalmente os motins no Capitólio de 6 de janeiro e a recente polêmica no Facebook. As coisas estavam muito mais leves.

Dezenas de milhares de migrantes se reuniram na fronteira sul antes das fontes “remanescentes no México”

Em vez de cobrir um novo capítulo na crise de fronteira, o Good Morning America da ABC promoveu uma casa mal-assombrada em Denver, Colorado, a CBS Mornings levou ao ar uma entrevista com Bruce Springsteen e o ex-presidente Obama, e o Today da NBC recebeu um briefing. Sobre Ryan Gosling interpretando Ken em Barbie, observou Hook.

Quanto à caravana, imagens de vídeo capturadas pela Fox News mostraram milhares de migrantes, incluindo crianças sendo empurradas para carrinhos de bebê, enquanto caminhavam para o norte cerca de 20 milhas ao norte de Tapachula. Um dos imigrantes carregava uma grande cruz de madeira na frente do comboio, enquanto os outros carregavam bandeiras americanas e cartazes em nome do presidente Joe Biden.

“Diga a Biden que estamos indo”, disse um imigrante chamado William, de El Salvador, à Fox News.

A Alfândega e a Proteção de Fronteiras anunciaram na sexta-feira que havia mais de 1,7 milhão de imigrantes no ano fiscal de 2021, quebrando recordes. Além disso, houve mais de 192.000 encontros apenas em setembro – uma ligeira queda em relação aos mais de 200.000 encontrados em julho e agosto, mas um sinal de que a crise de fronteira que o governo Biden enfrentou está longe de terminar. O governo também teve que lidar com o aumento maciço de imigrantes haitianos em setembro e as preocupações de que mais tempestades possam estar a caminho.

Recursos da patrulha de fronteira Fox News disse Cerca de 60.000 migrantes estão se reunindo no lado mexicano da fronteira e pretendem entrar nos Estados Unidos nos próximos dias.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Greve Jenkins, Adam Shaw e Jessica Chasmar da Fox News contribuíram para este relatório.