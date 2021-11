O primeiro-ministro português avisa que as restrições podem ser levantadas à medida que aumentam os casos de COVID

Vista geral do centro de vacinação contra a doença do vírus Corona (COVID-19) em Siegel, 11 de setembro de 2021 em Portugal. REUTERS / Pedro Nunes

Lisboa, 11 de novembro 16 (Reuters) – O primeiro-ministro português, Antonio Costa, disse na terça-feira que as autoridades de um dos países mais vacinados do mundo podem trazer de volta algumas medidas para evitar a propagação do Covit-19 durante a temporada de férias. Crescendo em toda a Europa.

O número de novos casos em Portugal tem vindo a aumentar continuamente ao longo do último mês, atingindo um máximo de dois meses de 1.816 infecções no sábado.

A taxa de infecção de 14 dias foi de 156 casos por 100.000 pessoas na segunda-feira, mais que o dobro da vizinha Espanha, que tem uma população um pouco menor, mas mais de 500 na Alemanha e mais de 900 na Holanda. .

“Precisamos tentar agir agora para chegar à época do Natal com menos medo”, disse Costa a repórteres durante um evento no centro de Portugal. “Quanto mais tarde agirmos, maiores serão os riscos.”

Os ministros do governo devem se reunir com especialistas em saúde na sexta-feira para avaliar a situação e, em seguida, decidir quais regras impor. Costa disse que as medidas só serão aplicadas “quando for absolutamente necessário”.

86% da população de Portugal com mais de 10 milhões está totalmente vacinada contra COVID-19. Cerca de 1,1 milhão de casos e 18.265 mortes foram relatados desde o surto.

O país enfrentou sua guerra mais dura contra a COVID-19 em janeiro, forçando as autoridades a impor medidas de bloqueio mais rígidas, que foram posteriormente suspensas.

Costa disse que é improvável que o governo reabra o bloqueio e que as novas medidas visam “perturbar ao máximo a vida das pessoas”.

O uso de máscara ainda é obrigatório no transporte público, shopping centers e grandes encontros. A certificação EU Digital COVID-19 é necessária para entrar e viajar para casas noturnas e grandes eventos.

Reportagem de Caterina Demoni e Patricia Vicente Rua; Editando Andre Khalif

