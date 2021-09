O primeiro dia do outono: por que o equinócio não é tão uniforme quanto você pensa

(CNN) – Todos na Terra parecem estar em pé de igualdade duas vezes por ano – pelo menos no que diz respeito à distribuição de luz e escuridão.

Na quarta-feira, 22 de setembro, entraremos no segundo e último equinócio de 2021. Se você reside no Hemisfério Norte, conhece-o como Equinócio de outono (ou equinócio de outono) . Para as pessoas ao sul do equador, esse equinócio realmente indica a chegada da primavera.

Pessoas realmente perto do equador têm cerca de 12 horas por dia e 12 horas à noite durante todo o ano, então elas realmente não notarão nada. Mas as pessoas perto dos pólos, em os lugares Como as partes do norte do Canadá, Noruega e Rússia, ele passa por grandes flutuações na proporção dia / noite a cada ano. Eles têm invernos e verões longos e escuros em que a noite mal chega.

Mas durante os equinócios, todos, de um pólo a outro, desfrutarão de uma divisão de 12 horas entre o dia e a noite. Bem, há apenas uma dificuldade – não é tão “igual” como lhe disseram.

Há uma boa explicação (ciência!) Por que você não entende com precisão 12 horas de luz do dia com moderação. Mais sobre isso abaixo no artigo.

Mas, primeiro, aqui estão as respostas para outras perguntas do equinócio outonal:

De onde vem a palavra “moderação”?

de nós Folha de informações rápidas da CNN O termo equinócio vem da palavra latina equinoxium, que significa “igualdade entre noite e dia”.

Quando exatamente ocorre o equinócio outonal?

O sol nasce atrás do Monumento a Washington na capital dos EUA. David Ak / AFP

Para pessoas em lugares como Toronto e Washington, são 15h21 no horário local. No oeste, em Los Angeles e Vancouver, isso significa que chega às 12h21.

Para residentes de Madrid, Berlim e Cairo, são exatamente 21h21.

À medida que avançamos mais para o leste na Ásia, acabamos trocando de dias. Para residentes de Bangkok, às 2h21 da quinta-feira, 23 de setembro, enquanto Cingapura e Hong Kong operam às 3h21. Clique aqui para ver mais cidades (arredondado para baixo em 1 minuto e ajustado para o horário de verão).

O equinócio de outono é o primeiro dia oficial do outono?

O outono no norte da Alemanha mostra seu belo lado no Canal Ludwigslust, no Palácio de Ludwigslust. Esta imagem foi tirada em 2 de novembro de 2020, que se enquadra na queda astronômica e meteorológica. READ MP afegã deportada erroneamente, diz governo, concede visto de emergência Jens Buettner / Alliance Image / Getty Images

Sim com certeza. O outono começa oficialmente no equinócio de outono.

Mas na verdade existem duas escalas das estações: as “estações astronômicas” (que seguem a chegada dos equinócios e solstícios) e as chamadas Estações meteorológicas.

Alison Chinchar, meteorologista da CNN, explica as diferenças:

“A queda astronômica é basicamente o período de tempo do equinócio de outono até o solstício de inverno. Essas datas podem variar em um ou dois dias a cada ano, mas este ano é de 22 de setembro a 21 de dezembro”, diz ela.

“A queda meteorológica é diferente … porque as datas nunca mudam e dependem das estações climáticas, e não do ângulo da Terra em relação ao Sol. Essas são provavelmente as estações com as quais mais pessoas estão familiarizadas”, diz Chenchar.

As estações meteorológicas são definidas como: 1 ° de março a 31 de maio é a primavera. 1º de junho – 31 de agosto é verão. 1º de setembro – 30 de novembro é outono. E de 1 de dezembro a 28 de fevereiro é inverno.

“Isso torna alguns encontros difíceis”, diz Chinchar. “Por exemplo, 10 de dezembro, a maioria das pessoas pensaria no inverno, mas se você usar as efemérides, tecnicamente isso ainda conta como outono porque é antes do solstício de inverno.”

“Os meteorologistas e climatologistas preferem usar um ‘calendário meteorológico’ porque ele não só muda – o que o torna fácil de lembrar – mas também porque está mais de acordo com o que as pessoas pensam das estações tradicionais”, disse ela.

Por que ocorre o equinócio outonal?

A Terra gira ao longo de uma linha imaginária que vai do Pólo Norte ao Pólo Sul. É o chamado eixo, e essa rotação é o que nos dá dia e noite.

No entanto, o eixo é inclinado em 23,5 °, Conforme explicado pela NASA . Isso faz com que um hemisfério receba mais luz do sol do que o outro durante metade do ano em torno do sol. Esse contraste com a luz do sol é o que desencadeia as estações.

O efeito atinge seu pico no final de junho e final de dezembro. Esses são solstícios e têm as diferenças mais extremas entre o dia e a noite, especialmente perto dos pólos. (É por isso que fica claro por tanto tempo todos os dias durante o verão em lugares como a Escandinávia e o Alasca.)

Mas desde o solstício de verão, três meses atrás, em junho, tenho notado que nossos dias estão gradualmente ficando mais curtos no hemisfério norte e as noites ficando mais longas. Agora estamos no equinócio de outono!

O que nossos ancestrais sabiam sobre tudo isso?

Stonehenge fascina turistas há muito tempo, como atesta esta foto de 1875. Herança Inglesa

Muito antes da era dos relógios, satélites e tecnologia moderna, temos Os ancestrais sabiam muito Sobre o movimento do sol no céu – o suficiente para construir monumentos monumentais e templos que, entre outras finalidades, serviam como calendários gigantes para a celebração das estações.

Aqui estão alguns dos locais associados ao equinócio e à passagem anual do sol:

Templos megalíticos em Malta Esses sete templos em uma ilha mediterrânea são alguns dos edifícios de pedra mais antigos do mundo, datando de 5.000 a 6.000 anos atrás. em um Hajar Qom e Manjdara Templos, salas semicirculares são alinhados de forma que o sol nascente nos equinócios seja enquadrado entre as pedras.

Chichen Itza (Península de Yucatan, México) : El Castillo, a famosa pirâmide de Chichén Itzá, dá um espetáculo incrível sobre os equinócios. Construído pelo povo tolteca maia Entre 1050 e 1300 Durante os equinócios, a pirâmide foi construída para lançar uma sombra sobre a balaustrada norte de El Castillo. Parece uma cobra deslizando escada abaixo, o antigo efeito especial de cabeças de monstro esculpidas na base aumenta.

Quais são alguns dos festivais, lendas e rituais que ainda estão entre nós?

Em todo o mundo, o equinócio de outono entrou em nossas culturas e tradições.

Na mitologia grega, o equinócio outonal representa um retorno Deusa Perséfone para o submundo por três meses, onde ela se reencontra com seu marido Hades.

Povo chinês e vietnamita O Harvest Moon Festival (também conhecido como Mid-Autumn Festival) ainda é celebrado. Lanternas enfileiram-se nas ruas enquanto as pessoas agradecem, observam a lua e comem. Bolos redondos chamados de bolos de lua são os favoritos no Festival do Meio Outono. É realizada no décimo quinto dia do oitavo mês lunar do calendário chinês. Em 2021, caiu em 21 de setembro , um dia antes do equinócio.

Os festivais da colheita amados na Grã-Bretanha têm suas raízes no equinócio de outono desde os tempos pagãos.

Exposição de folhas de outono no Showa Kenin Garden em Tóquio. Takashi Hosushima, Creative Commons

A aurora boreal é realmente mais ativa nos equinócios?

Sim – eles costumam fazer mais shows nesta época do ano.

Acontece que os equinócios de outono e primavera (ou o equinócio vernal) geralmente coincidem com o pico de atividade com a aurora boreal.

Então, por que a moderação não é exatamente a mesma?

Acontece que você realmente tem um pouco mais de luz do dia do que escuridão no equinócio, dependendo de onde você estiver no planeta. Como isso acontece? A resposta é um pouco complicada, mas é ótima.

Tal como O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA explica , as horas “aproximadamente” iguais do dia e da noite devem-se à forma complexa como o nascer do sol e a refração da luz solar em nossa atmosfera são medidos.

Essa curvatura dos raios de luz faz com que o sol apareça acima do horizonte quando a posição real do sol está abaixo do horizonte. O dia é ligeiramente mais longo em latitudes mais altas do que no equador porque o sol leva mais tempo para leste e se aproxima dos pólos.

Nairóbi, a capital do Quênia, fica a apenas 89 milhas (143 milhas) ao sul do equador e vê pouca diferença entre a luz do dia e a escuridão. Peter McDermid / Getty Images

Portanto, no equinócio de outono, a duração do dia varia ligeiramente dependendo de onde você está. Aqui estão algumas análises para lhe dar uma ideia geral:

– No equador: cerca de 12 horas e 6 minutos (Quito, Equador, Nairóbi, Quênia e Cingapura estão todos próximos ao equador)

– A 30 ° de latitude: cerca de 12 horas e 8 minutos (Houston, Texas, Cairo, Egito e Xangai, China)

– A 60 graus de latitude: cerca de 12 horas e 16 minutos (Helsinque, Finlândia e Anchorage, Alasca)