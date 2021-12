O primeiro dia do BuzzFeed como uma empresa pública é um grande teste

Executivos de outras empresas de mídia digital vêm acompanhando de perto a transição do BuzzFeed para o mercado em geral e, certamente, de olho em como vão as coisas agora que precisam divulgar seus resultados financeiros ao mundo todo trimestre.

A Vice Media, editora de notícias e cultura jovem, está em negociações este ano com a empresa de aquisição, 7GC, para uma fusão e oferta pública, O New York Times noticiou. A Vice esteve envolvida na realização de pagamentos para a gigante de private equity TPG, um de seus investidores. Mas a Vice suspendeu seus planos de ir a público, anunciando Em setembro, levantou US $ 135 milhões em financiamento de investidores, que serão usados ​​para “iniciativas de crescimento” e fusões e aquisições.

Uma pessoa familiarizada com os planos disse que a Vice decidiu não fechar um acordo com uma empresa de aquisição porque muitos investidores estavam mais céticos sobre essas transações depois que reguladores e especialistas financeiros levantaram questões sobre a credibilidade das empresas que abriram o capital com a ajuda da SPAC.

Fox Media, que Comprar New York Magazine e seus sites em 2019, ainda estudando a possibilidade de uma fusão com a SPAC, a informação Eu mencionei no mês passado. A empresa comprou recentemente socoLocal do coquetel.

O Bustle Digital Group, seu CEO, Brian Goldberg, disse em uma entrevista na segunda-feira que o Bustle Digital Group planeja abrir o capital no próximo ano. A empresa, que publica o site feminino Bustle, adquiriu outros veículos nos últimos anos, incluindo desajeitado E microfone.

“Levar o BuzzFeed aos mercados públicos é um marco importante na indústria”, disse Goldberg, falando antes que o preço das ações despencasse. “Mas a primeira hora de negociação não foi apenas uma surpresa positiva, foi o tipo de café que você cuspiu.”

“O BuzzFeed e todas as outras empresas de mídia digital passaram os últimos três anos realmente aprimorando nossos negócios e descobrindo como criar valor para clientes e usuários”, acrescentou o Sr. Goldberg. “E acho que muitos de nós sentimos que, com otimismo renovado e, espero, mais acesso ao capital, podemos continuar a crescer sem muita oposição difícil.”