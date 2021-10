O presidente egípcio Sisi põe fim ao estado de emergência pela primeira vez em anos

CAIRO (Reuters) – O presidente Abdel Fattah al-Sisi disse na segunda-feira que o estado de emergência no Egito seria suspenso pela primeira vez em anos.

O Egito impôs um estado de emergência em abril de 2017, após ataques mortais a igrejas, e tem rotineiramente estendido suas extensões desde então.

A cada três meses, porém, a situação de segurança melhorou.

“O Egito se tornou … um oásis de segurança e estabilidade na região”, escreveu Sisi em um post no Facebook. Assim, foi decidido, pela primeira vez em anos, cancelar a extensão do estado de emergência em todas as regiões do país. ”

O estado de emergência deu às autoridades amplos poderes para efetuar prisões e reprimir o que chamam de inimigos do Estado.

Foi implementado durante a extensa repressão à dissidência política sob Sisi, que varreu os críticos liberais e islâmicos nos últimos anos.

As forças de segurança egípcias também lutam contra uma insurgência de militantes ligados ao Estado Islâmico no Sinai do Norte, embora tenham recentemente consolidado sua posição na região. Consulte Mais informação

O proeminente ativista egípcio Hossam Bahgat saudou a decisão, dizendo que ela interromperá o uso dos tribunais de segurança do estado em situações de emergência, embora não se aplique a alguns casos de alto perfil que já foram encaminhados a esses tribunais.

(Relatório Omar Fahmy). Escrito por Naira Abdullah. Edição de Peter Kony

