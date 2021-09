Apesar de remontar Nos últimos 100 anos, o estudo mostrou que os homens holandeses nascidos em 2001 eram 1 cm mais baixos do que seus colegas em 1980. Para as mulheres, a diferença era ainda mais pronunciada, com uma diferença de 1,4 cm.

A geração de 1980 pode ter sido a mais longa de todos os tempos, pois se beneficiou de um grande aumento na altura.

Os homens holandeses nascidos em 1980 tinham uma altura média de 183,9 cm e eram 8,3 cm mais altos do que os nascidos em 1930. As mulheres nascidas em 1980 também eram significativamente mais altas, com 170,7 cm, em comparação com 165,4 cm para as nascidas em 1980. 1930.

O estudo, conduzido pelo Dutch Statistics Office, pelo Municipal Health Service GGD e pelo National Institute of Public Health, RIVM, analisou 719.000 holandeses de 19 a 60 anos que relataram sua altura e usou a altura média aos 19 como o critério.

De acordo com os pesquisadores, a diminuição na altura se deve em parte ao aumento dos níveis de migração de populações menores. No entanto, o crescimento também diminuiu para indivíduos cujos pais nasceram na Holanda e para aqueles cujos quatro avós nasceram na Holanda. Homens holandeses sem histórico familiar de imigração não apresentaram aumento de estatura, enquanto as mulheres holandesas sem imigração na família eram mais baixas. No entanto, os holandeses ficaram muito acima do resto do mundo em relação à sua altura nos últimos 70 anos, com as ruas da Holanda mostrando uma imagem muito diferente em 2020 em comparação com o início dos anos 1950, de acordo com pesquisadores. READ O Afeganistão é agora um dos poucos países onde não há mulheres em cargos de alto escalão do governo Enquanto cerca de 3% da geração 1930-34 tinha pelo menos 190 cm de altura, em 2020 mais de 20% tinha pelo menos 190 cm de altura, com 7% acima de 195 cm. Na década de 1950, 42% dos jovens tinham menos de 175 cm – mas em 2020, esse número era de apenas 12%. Para a mesma geração de mulheres, menos de 2% do grupo 1930-1934 atingiu a altura de 180 cm. Entre os nascidos em 1980, cerca de 10% têm pelo menos 180 cm de altura. O quadro não é uniforme na Holanda, com diferenças significativas entre o norte e o sul do país. Os residentes de Limburg são os mais baixos, enquanto os residentes da Frísia têm entre 3 e 3,5 cm de altura. Pesquisadores confirmam que os holandeses não perderam o título de pessoa mais alta do mundo, já que os nascidos na virada do milênio ainda reivindicam essa posição. Eles estimaram que a geração do final dos anos 1950 foi a primeira a compartilhar essa reivindicação à fama. Durante anos, pesquisadores tentaram descobrir por que os holandeses são altos estudos O que sugere que pode ser devido à seleção natural e que pessoas mais altas têm mais filhos, transmitindo seus genes mais altos. A descoberta deste ano não é a primeira a indicar que o crescimento está diminuindo ou a altura está diminuindo, como estudos anteriores sugerem que pode ser devido a Aumentar o foco em dietas à base de plantas e estabilidade “ Fatores ambientais que promovem o crescimento . “

