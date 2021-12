O óleo é estável, mas os riscos do omicron pesam

Tambores de óleo no local do grupo canadense Vermilion Energy em Parentis-en-Born, França, 13 de outubro de 2017. REUTERS / Regis Duvignau

LONDRES (Reuters) – O petróleo ficou estável na segunda-feira, mas novas preocupações sobre o tipo de coronavírus Omicron e dúvidas sobre a eficácia das vacinas contra ele pesaram sobre os preços.

O Brent subiu 6 centavos, ou 0,1%, para US $ 75,21 o barril às 0947 GMT, e o US West Texas Intermediate subiu 9 centavos, ou 0,1%, para US $ 71,76 o barril.

Ambos os benchmarks registraram ganhos de cerca de 8% na semana passada, seu primeiro ganho semanal em sete.

“Os principais contratos de petróleo registraram bons ganhos semanais, mas é perceptível que os preços atuais ainda estão bem abaixo dos níveis pré-Omicron”, disse Tamas Varga, analista de petróleo da corretora PVM Oil Associates em Londres.

A Organização Mundial da Saúde afirma que a variante do coronavírus omicron, relatada em mais de 60 países, apresenta um risco global “muito alto”, com algumas evidências de que foge à proteção da vacina. Consulte Mais informação

A Universidade de Oxford também disse que as vacinas demonstraram induzir níveis mais baixos de proteção contra o Omicron.

Produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, o grupo conhecido como OPEP +, se reúnem em 4 de janeiro, após concordar no início deste mês em manter sua política atual de aumento da produção mensal de petróleo. Consulte Mais informação

O ministro do petróleo do Iraque disse no domingo que espera que a OPEP, em sua próxima reunião, mantenha sua política atual de aumentos graduais no fornecimento mensal de 400.000 barris por dia.

O mercado não reagiu muito ao anúncio do Departamento de Energia dos Estados Unidos na sexta-feira passada de que venderia 18 milhões de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo em 17 de dezembro, como parte de um plano anterior para tentar reduzir os preços da gasolina. . Consulte Mais informação

disse Toshitaka Tazawa, analista da Fujitomi Securities Co Ltd.

Esta semana, os comerciantes também vão se concentrar nas decisões de política monetária que devem ser feitas pelo Banco Central Europeu (BCE), o Federal Reserve dos EUA, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão, que provavelmente incluirão um encerramento antecipado dos pacotes de estímulo .

(Relatório Bozorgmehr Sharafeddin) de Londres. Reportagem adicional de Yuka Obayashi em Tóquio; Edição de Stephen Coates e Sam Holmes

