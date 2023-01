O núcleo interno da Terra parou e depois inverteu sua rotação. isso é bom.

O que está acontecendo? Uma ideia é que dois poderes gigantes estão lutando pelo controle do centro do mundo. O campo magnético da Terra, gerado pelas correntes giratórias de ferro no núcleo externo líquido, puxa o núcleo interno, fazendo-o girar. Esse impulso é resistido pelo manto, a camada mucosa acima do núcleo externo e sob a crosta terrestre, pelo enorme campo gravitacional que mantém o núcleo interno e retarda sua rotação.

Ao estudar as ondas sísmicas de subducção subjacentes registradas desde a década de 1960 até os dias atuais, o Dr. Song Wei Yang, outro sismólogo da Universidade de Pequim e coautor do estudo, postula que esse enorme cabo de guerra faz com que o núcleo interno gire para trás. E para frente e para trás em um ciclo de cerca de 70 anos.

No início dos anos 1970, para uma pessoa parada na superfície da Terra, o núcleo interno não estava girando. Desde então, o núcleo interno gradualmente girou mais rápido para o leste, eventualmente superando a velocidade de rotação da superfície da Terra. Depois disso, a rotação do núcleo interno desacelerou até parecer ter parado em algum momento entre 2009 e 2011.

O núcleo interno agora está girando gradualmente para o oeste em relação à superfície da Terra. Ele provavelmente irá acelerar e depois desacelerar novamente, atingindo outra aparente paralisação na década de 40 e completando sua última rotação leste-oeste.

Esse ritmo de 70 anos, se existir, pode ter um impacto mensurável em partes da Terra. entranhas mais profundas. Mas eles podem apenas provocar uma perturbação relativamente pequena perto da superfície – talvez causando pequenas mudanças no campo magnético do planeta, ou mesmo ajustando ligeiramente a duração do dia, que é conhecido por aumentar e diminuir em uma fração de um milissegundos a cada seis anos.

Este é apenas um dos vários modelos concorrentes que explicam as jornadas das ondas irregulares até o núcleo. Também é possível que a camada mais profunda da Terra esteja presente oscilar. Por outro lado, o núcleo de ferro da Terra pode ter uma superfície metamórfica, torcendo quaisquer ondas sísmicas que o penetrem. “Não importa qual modelo você goste, há alguns dados com os quais você não concorda”, disse o Dr. Vidal.

Devido à inacessibilidade deste mundo imemorial, ele pode escapar da interpretação para sempre. “É certamente possível que nunca descubramos”, disse o Dr. Vidal. Mas ele acrescentou: “Estou otimista. As peças vão se encaixar um dia.”