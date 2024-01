O novo Copilot Pro da Microsoft oferece aos consumidores recursos do Office com tecnologia de IA

A Microsoft lançou pela primeira vez seus recursos do Office com tecnologia de IA para empresas em novembro, mas apenas dois meses depois, a empresa já começou a oferecê-los aos consumidores. O Copilot Pro é lançado hoje como uma assinatura mensal de US$ 20 que fornece acesso a recursos alimentados por IA em aplicativos do Office, como Word, Excel e PowerPoint, bem como acesso prioritário aos modelos OpenAI mais recentes e a capacidade de criar seu próprio Copilot GPT.

Se você já assinou o Microsoft 365 Personal ou Home, uma assinatura adicional de US$ 20 por mês (por pessoa) desbloqueará instantaneamente o Copilot em aplicativos do Office no Mac, Windows e iPad. Esses recursos incluem a capacidade de criar apresentações inteiras de slides do PowerPoint a partir de um prompt semelhante ao chatbot e as experiências Word integradas do Copilot para parafrasear, criar texto e resumir documentos. O co-piloto também aparecerá em Outlook.com Para ajudá-lo a responder e-mails ou redigir novas mensagens, uma versão prévia do Excel está disponível para análise de dados, criação de gráficos e muito mais.

A maioria dos recursos que estiveram disponíveis para as empresas nos últimos meses estarão disponíveis para os consumidores, com a grande exceção sendo a capacidade de chamar o Copilot para criar uma apresentação do PowerPoint baseada em um documento do Word. Como a versão para consumidor não é alimentada pela tecnologia Graph da Microsoft, esta funcionalidade ainda não está disponível.

Além da integração com o Office, o Copilot Pro também inclui acesso aos modelos OpenAI mais recentes, melhorias no Designer's Image Creator (anteriormente Bing Image Creator) e a capacidade de criar seu próprio Copilot GPT.

Se você não for assinante do Microsoft 365, poderá assinar o Copilot Pro apenas para obter acesso prioritário ao GPT-4 Turbo no Copilot. Você obterá um desempenho mais rápido durante horários de pico e poderá alternar entre modelos mais rapidamente. A criação de imagens usando os modelos DALL-E da OpenAI também será aprimorada com um novo formato de imagem de paisagem e qualidade de imagem aprimorada com o Copilot Pro. A assinatura também incluirá em breve o novo software Copilot GPT Builder, que permite criar um Copilot GPT personalizado – semelhante à versão lançada para empresas no ano passado. READ O Google explica por que o scanner de impressão digital Pixel 6 às vezes fica lento

O Copilot Pro permite recursos alimentados por IA em uma variedade de aplicativos do Office. Imagem: Microsoft

A Microsoft tem como alvo a nova assinatura do Copilot Pro para usuários premium do Copilot, da mesma forma que a OpenAI oferece sua própria assinatura ChatGPT com acesso prioritário e os modelos mais recentes. “Há muita demanda por parte desses usuários avançados e eles querem acesso mais rápido aos modelos mais recentes, querem desempenho mais rápido e querem ferramentas de criatividade”, disse Divya Kumar, chefe global de pesquisa e marketing de IA da Microsoft, em um artigo. . Discutir com A beira.

Esses recursos do Copilot Pro provavelmente serão tentadores para usuários avançados, mas você também precisará assinar o Microsoft 365 Personal ou Family para obter quaisquer recursos do Copilot relacionados ao Office na Web e nos aplicativos do Office. Todos esses recursos do Copilot Pro também estarão disponíveis na web, em aplicativos Windows ou Mac e em dispositivos móveis. Há também mais recursos do Copilot Pro a caminho, assim como a Microsoft tem aprimorado constantemente o Copilot (antigo Bing Chat) no ano passado.

“Dado esse padrão que temos seguido, seria de se esperar que faríamos exatamente a mesma coisa com o Copilot Pro”, diz Kumar, usando uma metáfora para o bombardeio de IA que vimos da Microsoft nos últimos meses. . “Ele já vem com muitos recursos e funcionalidades além do Copilot… Queremos continuar a oferecer valor adicional premium e começaremos a fazer isso muito rapidamente também.”

A Microsoft também está abrindo sua oferta Copilot para Microsoft 365 para mais empresas hoje. Ele foi lançado com um mínimo de 300 licenças para usuários corporativos maiores no ano passado, mas a Microsoft está removendo essa limitação e permitindo que a maioria dos clientes empresariais se inscrevam hoje para uma assinatura mensal de US$ 30 por usuário. Você pode ler mais sobre isso aqui. READ Os fãs de Starfield estão se preparando para spoilers - e até mesmo outros desenvolvedores estão emitindo avisos

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.”