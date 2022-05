O novo aplicativo para Windows da Microsoft “One Outlook” começou a vazar

O novo cliente de e-mail do Microsoft Outlook para Windows, Arquivo O chamado projeto “One Outlook” A empresa está em obras há algum tempo e parece quase pronta para o horário nobre. Alguns usuários conseguiram primeiro baixar o novo aplicativo descoberto por Central do Windows, embora pareça funcionar apenas para contas de trabalho e educação no momento. Aqueles que podem entrar encontram… bem, é exatamente o que você esperaria.

Ouvimos há muito tempo que o futuro dos clientes de e-mail da Microsoft será muito parecido com o aplicativo da Web do Outlook e, de fato, o novo aplicativo parece ser exatamente isso. É muito mais leve e simples do que as versões anteriores do Outlook para Windows e muito mais poderoso do que o aplicativo de email interno que também está configurado para substituir eventualmente. Todo o aplicativo também está hospedado online, pois a Microsoft continua a migrar seus serviços para a Web, em vez de executá-los exclusivamente como aplicativos nativos.

O novo cliente de e-mail One Outlook da Microsoft vazou. É uma versão baseada na Web que eventualmente substituirá o aplicativo de email interno no Windows e até mesmo o próprio Outlook win32. Espero uma versão beta pública no Build e uma substituição completa do Outlook em alguns anos. Foto: Timmy pic.twitter.com/6c3aqxC7L9 Tom Warren 6 de maio de 2022

“Agradecemos o entusiasmo de nossa próxima atualização e teremos mais para compartilhar nas próximas semanas”, disse Scott Stiles, vice-presidente de gerenciamento de produtos para Outlook. A beira na situação atual. “A versão disponível para download é uma versão beta inicial que não é compatível com o Outlook para Windows e perde alguns recursos e melhorias que estarão disponíveis para nossos testadores beta. Recomendamos que nossos clientes aguardem a versão beta.”

O aplicativo deveria estar em teste em 2021, com planos de substituir outros clientes este ano. Agora, parece provável que a Microsoft anuncie oficialmente o novo aplicativo na Build Developer Conference no final deste mês e vá substituir o Mail, Calendar e, eventualmente, outras versões do Outlook depois disso. Quanto a como funciona? Teremos que esperar para colocar as mãos no novo aplicativo para ver, mas é seguro dizer que os aplicativos de desktop que servem como shells de aplicativos da Web têm um histórico um pouco instável. mas com a Microsoft Pagamento de longo prazo para aplicativos da Web progressivosO futuro parece estar chegando de uma forma ou de outra.

A transição não será fácil, pois muitos usuários do Outlook têm um longo histórico de como o aplicativo funciona, e uma experiência baseada em aplicativo Web mais limpa e consistente parecerá uma grande mudança. O que significa, pelo menos por um tempo, que a Microsoft provavelmente continuará a fornecer várias versões do Outlook aos usuários. Mas seu caminho a seguir é claro: no futuro, há apenas um olhar. Ela começa com a web.

Atualização 6 de maio, 21:00 ET: Atualizado com comentários da Microsoft.