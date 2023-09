“O mundo corre um risco maior de inundações do que imaginávamos” – revelando a extensão chocante do impacto humano nas planícies aluviais globais

Nova pesquisa revela devastação humana nas planícies aluviais globais

Um estudo conduzido por um hidrólogo da Universidade do Texas em Arlington, publicado na revista dados científicosFornece uma avaliação global sem precedentes do impacto humano nas planícies aluviais naturais. Esta investigação pode informar futuras estratégias de desenvolvimento, com o objectivo de reabilitar e proteger os ecossistemas essenciais das planícies aluviais, que são essenciais para a vida selvagem, a pureza da água e reduzir os riscos de inundação para as pessoas.

Adnan Rajeeb, professor assistente da Universidade de Arlington, no Departamento de Engenharia Civil, foi o principal autor do estudo. O estudante de doutorado Qianjin Cheng desempenhou um papel importante no desenvolvimento da pesquisa.

os cientistas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), Charles Lane, Heather Golden e Jay Christensen; Ituhausa Isibor, da Texas A&M University-Kingsville; Chris Johnson, da The Nature Conservancy, colaborou no estudo. O trabalho foi financiado por NASA e a Fundação Nacional de Ciência.

“O resultado final é que o mundo corre um risco maior de inundações do que imaginávamos, especialmente tendo em conta o impacto do desenvolvimento humano nas planícies aluviais”, disse Rajib. “Em 27 anos, entre 1992 e 2019, o mundo perdeu impressionantes 600.000 quilómetros quadrados de planícies aluviais devido a perturbações humanas, que incluem o desenvolvimento de infra-estruturas, a construção industrial e empresarial e a expansão da agricultura.”

A equipe usou dados de sensoriamento remoto por satélite e análises geoespaciais para estudar 520 grandes bacias hidrográficas do mundo, descobrindo padrões espaciais até então desconhecidos e tendências de mudanças humanas nas planícies aluviais.

“O mapeamento das planícies aluviais do mundo é relativamente novo. Embora haja uma consciência crescente sobre o mapeamento preciso das planícies aluviais e a compreensão do risco de inundação, não houve nenhuma tentativa de mapear as perturbações humanas nessas planícies aluviais numa escala global.” áreas ao redor do mundo, certamente nos Estados Unidos e na Europa, mas não em partes do mundo com poucos dados.”

O estudo concluiu que os habitats de zonas húmidas estão em risco e que um terço da perda global total de zonas húmidas de planícies aluviais ocorreu na América do Norte. Rajib disse que a extensão dos riscos nas planícies aluviais é muito maior do que se entendia anteriormente. Ele e sua equipe examinaram imagens de satélite de áreas de várzea obtidas nos últimos 27 anos.

“Queríamos observar as planícies aluviais no nível do bairro”, disse Cheng. “Queríamos ver o impacto do desenvolvimento em alguém que vive nas planícies aluviais ou próximo a elas. Algumas das mudanças nessas imagens são boas, como quando árvores são plantadas ou parques são construídos. Mas muitas das imagens revelam resultados preocupantes. Por exemplo , assistimos a um aumento significativo no desenvolvimento de parques de estacionamento ou na construção de edifícios sem permitir o escoamento suficiente da água da chuva.

“As planícies aluviais em todo o mundo são hotspots de biodiversidade que também fornecem uma ampla gama de serviços ecossistêmicos às pessoas, “disse Johnson, co-autor do artigo.” Esperamos que este estudo esclareça este habitat vital que estamos perdendo, bem como maneiras pelas quais podemos reverter esta tendência.

Este estudo deverá dar aos planeadores uma ferramenta vital para reduzir os riscos de inundações para as pessoas, disse Melanie Sattler, presidente e professora do Departamento de Engenharia Civil.

“O trabalho de Rajib pode servir como lente para ajudar a orientar o desenvolvimento futuro, a fim de reduzir a vulnerabilidade às inundações num clima em mudança”, disse Sattler. “Em alguns casos, esperamos que este estudo nos ajude a corrigir os erros que cometemos em decisões de desenvolvimento anteriores.”

Referência: “Human Changes in Global Floodplains 1992-2019” Por Adnan Rajib, Qianjin Zeng, Charles R Lin, Heather E. Golden, JR Christensen, Itahusa Izibor e Chris Johnson, 28 de julho de 2023, disponível aqui. dados científicos.

DOI: 10.1038/s41597-023-02382-x