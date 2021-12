O monitor para jogos Samsung Odyssey G9 caiu para o preço mais baixo de todos os tempos

Com o show de fim de ano acontecendo na B&H Photo, você pode obter o enorme monitor para jogos Samsung Odyssey G9 pelo menor preço de todos os tempos. O preço de tabela deste monitor é de US $ 1.599 e normalmente custa cerca de US $ 1.500, mas você pode obtê-lo agora mesmo. $ 999 na B&H Photo E melhor compra. Este mesmo desconto também está disponível na Newegg Ao finalizar a compra usando o código promocional ano 3.

Este monitor curvo de 49 polegadas apresenta uma resolução de 1440p e taxa de atualização de 240Hz. O monitor é compatível com AMD Freesync e Nvidia G-Sync para ajudar a reduzir o desgaste da tela e vem com um par de portas de vídeo e entradas USB, bem como uma única porta HDMI. A montagem, felizmente, suporta ajustes de altura, inclinação e rotação, então você não precisa usar uma montagem VESA 100×100.



Samsung Odyssey G9 O Samsung Odyssey G9 é um computador com tela gigante de 48,8 polegadas com uma proporção de 32: 9 e uma taxa de atualização rápida de 240Hz. Ele não possui HDMI 2.1, mas pode realizar multitarefa para três monitores.

Com os dias finalmente ficando um pouco mais longos, investir em um par de tons claros pode não ser uma má ideia. Na Best Buy, você pode comprar pneus inteligentes Anzu da Razer em uma variedade de estilos com um grande desconto. Esses tons elegantes costumam ser vendidos por US $ 199,99, mas atualmente você pode obter o retângulo, Modelo inspirado na estrada por $ 129,99 ou A versão mais aproximada por apenas $ 99,99. Ambos os modelos estão disponíveis em tamanhos médios ou grandes e vêm embalados com um filtro de luz azul e lentes coloridas. Embora as lentes graduadas não venham com óculos, você Você pode encomendá-lo com 15% de desconto na Lenabl Ao usar o código RAZER15 na finalização da compra.

Esses porta-retratos inteligentes têm alto-falantes Bluetooth integrados em cada uma das hastes e controles de reprodução por toque que também podem ativar os recursos do assistente de voz do dispositivo. Embora a duração da bateria seja de apenas cinco horas, os pneus Anzu desligam-se automaticamente quando dobrados, permitindo que você aproveite ao máximo uma única carga.



Pneus inteligentes Razr Enzo (redondos) O modelo de moldura redonda do Razer Anzu Smart Wheels apresenta um par de alto-falantes Bluetooth de ouvido aberto embutidos nas hastes, assim como o design mais angular, além de compatibilidade com assistente de voz e controles de reprodução com tela sensível ao toque.

O primeiro teclado de 60 por cento da Razer, Huntsman Mini com teclas clicáveis, está atualmente disponível em Jim Stop E Amazonas por $ 79,99. É uma redução de preço sólida de $ 20 neste teclado para jogos de $ 100. A versão do switch linear também está disponível por $ 89,99. Assim como outros teclados de 60 por cento, o Huntsman Mini dispensa totalmente o teclado numérico e incorpora setas direcionais e descrições de funções, reduzindo o tamanho deste periférico ao essencial. Os modelos linear e de clique são equipados com interruptores óticos Razer, keycaps PBT e um cabo USB-C removível.



Razer Huntsman Mini O Huntsman Mini é o teclado número um da Razer com 60 por cento. Não tem teclado numérico ou controles de mídia dedicados, mas é um modelo muito compacto que não ocupa muito espaço em sua mesa.

Se você ainda não está pronto para sacrificar essa linha de funcionalidade ou precisa de menos fios em sua vida, você pode encontrar atualmente as versões linear, clique e tátil do teclado Logitech G915 Lightspeed Keyless por US $ 179,99 em ambos Amazonas E Jim Stop. Este desconto bate fora de $ 50 de um MSRP regular de $ 229,99. O teclado sem fio de baixo nível pode ser emparelhado via Bluetooth ou através do dongle sem fio de 2,4 GHz e pode durar até 40 horas com brilho máximo. O teclado também pode permanecer conectado ao computador por meio de uma conexão micro-USB, se você preferir. Além da linha de funções e interruptores direcionais, o G915 TKL também possui botões dedicados de reprodução de mídia e uma roda de rolagem de volume. O único descuido infeliz deste excelente teclado é a falta de qualquer revestimento PBT nas teclas, o que faz com que as impressões digitais e a gordura se acumulem com bastante facilidade.



Logitech G915 Lightspeed TKL Esta mini versão do G915 usa um design sem chave, evitando o teclado numérico, mantendo a mesma silhueta discreta e conectividade sem fio. O G915 TKL pode ser equipado com interruptores de clique, linha ou tátil e possui iluminação de fundo RGB.

Um de nossos pares favoritos de fones de ouvido sem fio, o Jabra Elite 85t, está atualmente à venda em preto na Best Buy. Normalmente, esses fones de ouvido com cancelamento de ruído custam cerca de US $ 229,99, Mas tem um desconto de $ 139,99Ele bate seu melhor preço em $ 10. 85t’s também está disponível em ouro E prata colorways, mas só tem um desconto de $ 149,99. Esses fones de ouvido apresentam excelente cancelamento de ruído, conectividade Bluetooth multiponto e um ajuste confortável. Ele pode durar até sete horas com uma única carga e, embora o próprio case suporte carregamento sem fio, também pode ser recarregado via USB-C. Leia nossa crítica.



Jabra Elite 85 T Os mais recentes fones de ouvido sem fio da Jabra, o Elite 85t, apresentam cancelamento de ruído e um design semiaberto, permitindo que eles respirem um pouco mais do que os outros modelos da empresa. Um de seus recursos mais impressionantes é a capacidade de lidar com várias conexões Bluetooth simultaneamente.

Este é o seu lembrete de serviço público semanal Aproveite a venda em andamento na Epic Games Store. Há muitos novos títulos excelentes sendo descontados, como Guardiões da galáxiaE República dos Cavaleiros, E Battlefield 2042. Alguns títulos têm descontos de até 75%, mas quase todos os títulos que custam mais de US $ 15 são elegíveis para um desconto adicional de US $ 10. Mesmo se você não quiser gastar dinheiro, a Epic Store também oferece um jogo grátis a cada 24 horas que você pode guardar. A liquidação de inverno vai valer até 6 de janeiro, tempo de sobra para aproveitar essas ótimas promoções. Também é importante notar que o arquivo A promoção Steam Winter é atualmente válida, então, caso não haja algo que você queira vender na sua vitrine Epic, é provável que você encontre com um desconto lá.



Ofertas de inverno na Epic Game Store A Promoção de inverno da Epic Games Store oferece descontos em vários jogos de PC, além de um desconto adicional de $ 10 em qualquer jogo que custe $ 15 ou mais.