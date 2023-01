O ministro disse que a Alemanha não impediria a Polônia de enviar tanques para a Ucrânia

PARIS (Reuters) – A ministra das Relações Exteriores da Alemanha disse neste domingo que seu governo não impedirá a Polônia se ela quiser enviar seus tanques Leopard 2 para a Ucrânia, um possível avanço em como ela quer tanques em sua luta contra uma invasão russa. .

As autoridades ucranianas pedem há meses que aliados ocidentais forneçam tanques alemães modernos – mas Berlim até agora se absteve de enviá-los ou permitir que outros países da OTAN o façam.

Questionada sobre o que aconteceria se a Polônia seguisse em frente e enviasse seus tanques Leopard 2 sem a aprovação alemã, Annalena Berbock disse à televisão francesa LCI: “No momento, a pergunta não foi feita, mas se for feita, não vamos ficar no caminho .”

Seus comentários parecem ir mais longe do que os comentários do chanceler alemão, Olaf Scholz, em uma cúpula em Paris no início do domingo, de que todas as decisões sobre entrega de armas seriam tomadas em coordenação com aliados, incluindo os Estados Unidos.

A Alemanha teve dificuldade em deixar os Panteras irem para a Ucrânia. Mas o Partido Social Democrata de Scholz é tradicionalmente suspeito de envolvimento militar e teme movimentos repentinos que possam levar Moscou a uma escalada ainda maior.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse no domingo que esperava uma decisão sobre os tanques em breve, embora continuasse a observar uma nota de cautela.

A Alemanha não tomará uma decisão precipitada porque o governo tem muitos fatores a considerar, incluindo as consequências domésticas para a segurança da população alemã, disse Pistorius à ARD TV.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou seu apelo de longa data aos tanques em sua reunião no domingo com o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que estava visitando Kyiv.

Um tanque de batalha Leclerc XLR fabricado pela Nexter está em exibição na Feira Internacional de Defesa e Segurança Eurosatory em Villepinte, perto de Paris, França, em 13 de junho de 2022. REUTERS/Benoit Tessier/Foto de arquivo

“Precisamos de mais armas: tanques, aviões e mísseis de longo alcance”, disse Zelensky, de acordo com um comunicado em seu site.

A Ucrânia diz que os tanques de batalha blindados ocidentais darão às forças terrestres ucranianas mais mobilidade e proteção antes de uma nova ofensiva russa que Kyiv espera no futuro próximo. Também ajudaria a Ucrânia a recuperar parte do território que havia caído para a Rússia.

Após a cúpula de Paris, Schultz disse em uma coletiva de imprensa que todos os embarques de armas para a Ucrânia até agora foram feitos em estreita coordenação com parceiros ocidentais. “Faremos isso no futuro”, disse ele.

Falando na mesma coletiva de imprensa, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse não descartar a possibilidade de enviar tanques Leclerc para a Ucrânia.

Macron disse que o envio de tanques não deve agravar a situação, deve levar em consideração o tempo de treinamento dos ucranianos para ser eficaz e não deve colocar em risco a segurança da França.

“Em relação a Leclercs, pedi ao ministro do Exército para trabalhar nisso, mas nada foi descartado”, disse Macron, acrescentando que a medida deve ser coordenada com aliados como a Alemanha nos próximos dias e semanas.

Fontes alemãs disseram à Reuters que permitiriam que tanques de fabricação alemã fossem enviados à Ucrânia para ajudar em sua defesa contra a Rússia se os Estados Unidos concordassem em enviar seus próprios tanques. Mas as autoridades americanas disseram que o governo do presidente Joe Biden não está pronto para enviar seus próprios tanques, incluindo o M1 Abrams.

Um porta-voz do Kremlin disse na sexta-feira que os países ocidentais fornecendo tanques adicionais à Ucrânia não mudariam o curso do conflito e aumentariam os problemas do povo ucraniano.

(Reportagem de Andreas Rink e Lee Thomas); Reportagem adicional de Tom Sims, Lydia Kelly e Hamira Pamuk. Edição de David Holmes, Andrew Heavens e Diane Craft

