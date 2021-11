O Mensagens do Google mostra reações do iMessage como emoji

A última atualização do Mensagens do Google está preparando uma nova maneira de lidar com as irritantes mensagens de reação do iMessage que costumam aparecer em bate-papos em grupos mistos.

Atualizar: Este recurso já começou a ser implementado para alguns, permitindo-nos vê-lo em ação.

Reações do iMessage como emoji

Certamente, todo fã do Android tem pelo menos um amigo que tem um iPhone e que insiste em usar o Feedback mesmo que você não use o iMessage. Nestes casos, você receberá mensagens longas como estas:

Gostou de uma foto

Enfatize “Estamos no nosso caminho”

Em um grupo iMessage, essas são reações simples, mas em conversas mistas, uma mensagem de backup é enviada para permitir que os proprietários do Android não percam que a mensagem foi confirmada e respondida de alguma forma. Para alguns, incluindo o autor, essas mensagens são incrivelmente irritantes, pois os amigos costumam reagir a mensagens incrivelmente longas em um bate-papo em grupo, atrapalhando o histórico da mensagem.

no mais recente atualização beta Para o Google Mensagens v10.7, descobrimos que o Google é provavelmente uma maneira mais inteligente de lidar com as reações recebidas do iMessage. De acordo com uma preferência descoberta recentemente (ainda não implantada no aplicativo), o Mensagens do Google deve ser capaz de interceptar as reações de iMessage recebidas e, em vez disso, mostrá-las como “emoji”.

ios_reaction_classification Mostrar as reações do iPhone como emoji

No momento não está claro exatamente como essa “classificação” funcionaria, mas pode-se imaginar que o Mensagens do Google detectará mensagens recebidas que começam com algo como “curtir” e tentará fazer a correspondência com uma mensagem anterior. Depois de saber qual mensagem está sendo respondida, o Google Message provavelmente ocultará o iMessage recebido e, em vez disso, exibirá um emoji sob a mensagem original.

No entanto, o iMessage tem um conjunto diferente de reações do que o Google Mensagens oferece atualmente nas conversas RCS. O Google pode ser o culpado, pois há uma menção no ícone “definir” de interações do iMessage, talvez mapeando um conjunto de interações disponíveis no Google Mensagens hoje, ou talvez apenas atribuindo diferentes emojis.

ios_reactions_mapping

Atualização 19/11, 15h00Parece que o Google já começou lentamente a lançar a capacidade do Mensagens de interpretar as reações do iMessage às suas próprias. Cortesia das capturas de tela fornecidas a 9to5Google pelo leitor Jfolkman, descobrimos que o feedback enviado do iPhone foi interpretado corretamente pelo Mensagens do Google, assim como o feedback enviado via RCS.

Mais importante ainda, as mensagens de backup não aparecem no histórico de mensagens, o que mantém as coisas organizadas. Quando você clica na reação de uma mensagem, o Mensagens do Google mostra que ela foi “traduzida do iPhone”, o que é uma forma bem humorada de colocar isso.

Agora podemos ver que o Google já redefiniu algumas reações do iMessage para corresponder ao que está disponível através do RCS. Por exemplo, o Mensagens do Google recebe a reação de amor ao iMessage como um emoji de coração e olhos, enquanto a reação de riso é substituída pelo emoji de rosto sorridente.

Notavelmente, se um usuário do iPhone alterar a reação do iMessage colocado em uma mensagem, o Mensagens do Google alterna o emoji que é exibido corretamente. Isso pode ser visto nas imagens acima, onde a reação de amor foi substituída pelo riso.

lembrete de aniversário

Outro recurso que está sendo trabalhado com esta atualização do Mensagens do Google é um lembrete de aniversário. Pelo que podemos reunir, sua lista de conversas do Mensagens do Google mostrará diretamente que é o aniversário de uma pessoa em particular, provavelmente com base em sua lista de contatos do Google.

Deseje a eles um feliz aniversário! string>

Se você estiver conversando com alguém e for o aniversário dela, você também deverá ver um banner lembrando-o de desejar um feliz aniversário. Este banner também pode ter uma divertida animação de bolo de aniversário.

“Hoje é o aniversário deles!” string>

