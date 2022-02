O melhor guitarrista do mundo é exposto como um grande trapaceiro

Nos últimos anos, um Heroi da guitarra O jogador chamado Schmooey era amplamente considerado o melhor do mundo, tendo acumulado conquistas e apresentado feitos que outros jogadores achavam impossíveis. Uma descoberta feita no ano passado no entanto, mostra que havia uma razão muito boa para isso.

Em um relatório detalhado de 27 minutos, Karl Jobst explica no vídeo abaixo como Schmooey, cujas façanhas há muito atraíam um pitada de suspeita, foi derrubado em janeiro de 2022, quando alguns problemas flagrantes foram descobertos em seus uploads, o que abriu as comportas e acabou vendo todos os seus registros e conquistas serem jogados fora.

Schmooey, que chamou a atenção da comunidade quando adolescente, foi por muitos anos considerado o melhor do mundo porque não apenas limpava músicas com as quais os outros tinham imensa dificuldade, mas também as fazia em velocidades mais rápidas. Ele era tão bom, na verdade, que ganhou alguns milhares de dólares ao longo dos anos reivindicando recompensas que a comunidade havia colocado na limpeza de trilhas avançadas.

Claro, alguns de seus vídeos tiveram um estranho momento questionável – um atraso de vídeo aqui, algumas imagens escuras ali – mas, na maioria das vezes, essas consultas estavam longe de ser uma prova conclusiva de que ele estava trapaceando, e então nada aconteceu.

Até dezembro de 2021, quando Schmooey fez o upload da música 9 padrões de dor eterna. Embora inicialmente incrivelmente impressionante, dada a complexidade e velocidade das últimas seções da música, colegas jogadores experientes que assistiam logo encontraram algumas inconsistências com a execução.

Para começar, havia seções em que as mãos de Schmooey não eram as notas na guitarra que estavam sendo tocadas na tela, o que sugeria fortemente que o vídeo de sua guitarra não correspondia à música que estava sendo tocada na sobreposição do jogo. Em seguida, houve um momento estranho no final do vídeo, onde aparece uma sobreposição do Windows Media Player, o que levou outros jogadores a acusá-lo de falsificar o vídeo usando vídeo pré-gravado em uma transmissão ao vivo.

Alguns jogadores importantes e membros da comunidade confrontaram Schmooey sobre isso, e depois de inicialmente tentar se defender, ele acabou confessando no mês passado. que alguns de seus vídeos foram falsificados, embora o resto fosse real.

Outros jogadores não estavam convencidos, porém, e agora que sabiam o que procurar, eles voltaram a todos os uploads de Schmooey e descobriram que quase tudo deles – cerca de 100 clipes – foram falsificados usando várias técnicas, desde “splicing” em imagens até jogar o jogo em um ritmo mais lento e depois acelerar o vídeo.

Exposto, Schmooey postou um vídeo de desculpas em 15 de janeiro, após o qual ele todos os seus uploads, bloqueou suas contas sociais e desapareceu da comunidade. Ele também pagou de volta todas as recompensas que recebeu ao longo dos anos.

O que é selvagem aqui é que Schmooey foi um bom Heroi da guitarra jogador! Este não era o caso de um garoto sentado sozinho em seu quarto fingindo seu caminho para o topo por meio de vídeo sozinho. Schmooey tinha sido um membro ativo da comunidade, e até participou de eventos ao vivo e jogou ao lado de outros jogadores como CarneyJared (cujas façanhas apresentamos no ano passado).

Se você tem 27 minutos Você definitivamente deveria assistir o vídeo inteiro. Como a Trackmania expor do ano passadosão os detalhes da trapaça e o trabalho envolvido em sua descoberta final que são ainda mais interessantes do que as pinceladas mais amplas da história.