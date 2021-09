O MegaCast do Monday Night Football da ESPN com Eli e Peyton Manning foi divertido de assistir com espaço para crescer – The Athletic

Em geral, é inútil analisar a noite de abertura para ver se há algo relacionado ao entretenimento. O processo criativo não é linear. Ele muda de forma e o que vemos no primeiro dia do programa muitas vezes não se parece muito com um produto maduro. Infelizmente, vivemos em uma época em que o julgamento está se movendo mais rápido do que Elaine Thompson-Herrah.

“Manning MegaCast” da ESPN Que funcionou na ESPN2 na noite passada como um jogo adicionado ao stream principal do futebol de segunda à noite, começou bem quente. hora difícil. Muita coisa estava acontecendo para os primeiros espectadores entre as simulações de Manning Raiders O técnico Jon Gruden no fone de ouvido, comentando freneticamente sobre as jogadas, observa que o jogo real mal é visível no fundo em pelo menos uma tomada. Você não pode culpar um telespectador por recorrer ao controle remoto para mudar para as fronteiras amigáveis ​​da transmissão tradicional na ABC e ESPN. Muito suco.

As coisas desaceleraram no final do primeiro trimestre, o que é uma coisa boa. Os irmãos deram o seu melhor para os espectadores quando os vimos no lado esquerdo ou direito da tela em dois pequenos baús com o jogo rodando nos outros 3/4 da tela. Na verdade, me fez ouvir o conhecimento que Manning estava transmitindo contra a peça que eu estava assistindo na tela. Peyton e Eli têm química fácil, o que sempre é uma grande parte da batalha do programa de estúdio de esportes. Ellie zomba de Peyton por ser o dono pôneis Os torcedores que treinaram enquanto o time estava na ofensiva foram divertidos. Eles interagiram bem com Charles Barkley, que sempre foi um grande convidado.

O segundo trimestre foi quando comecei a sentir que estava obtendo alguns insights como espectador, incluindo uma discussão sobre as mudanças no número de escalação da NFL.