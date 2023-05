O Mars Helicopter está em silêncio há seis sóis, colocando em risco o rover Perseverance • The Register

A NASA divulgou um período de seis dias durante o qual não conseguiu se comunicar com o helicóptero Ingenuity Mars.

em muito tempo correspondênciaTravis Browne, engenheiro-chefe, explicou que após o 49º voo do helicóptero, o contato por rádio foi perdido por seis sóis – pouco menos de seis dias e seis horas no horário terrestre.

No início, o Mars Arcs da NASA não estava muito preocupado. O rover Perseverance se moveu atrás de um afloramento rochoso criando uma “sombra de contato”. Brown escreveu que desde Sol 685, o helicóptero estava “infelizmente entrando e saindo do modo noturno”, o que tornava difícil o contato diário com a nave. Portanto, um ou dois dias sem comunicação não era motivo de preocupação.

Mas uma vez que o Perseverance se mudou para outro local e a Creativity não pôde ser encontrada, “a situação começou a causar alguma ansiedade”, escreve Brown.

“O fraco desempenho das comunicações foi visto como uma explicação razoável, mas havia motivos para duvidar”, escreveu ele. “Nos mais de 700 sóis operando o helicóptero em Marte, nunca experimentamos um blecaute completo de rádio. Mesmo nos piores ambientes de comunicação, sempre vimos alguma indicação de atividade.”

Mas o sinal recebido naquele dia, Sol 761, era apenas um ACK. No dia seguinte, o helicóptero novamente reconheceu um comando, mas não fez mais nada.

O pessoal da missão decidiu que as colinas que separavam a criatividade da perseverança eram um desafio para o rádio do helicóptero. O fato de a antena da estação base do helicóptero (HBS) do Perseverance estar montada à direita do veículo e estar sujeita a efeitos obstrutivos também não ajudou.

Enquanto o pessoal da NASA descobria isso, o Perseverance avançava em direção ao seu próximo objetivo — mas isso criava novos problemas.

“É extremamente importante que o Ingenuity fique à frente do Perseverance enquanto navega pelos estreitos canais do Delta de Jezero”, escreveu Brown, onde o trabalho do helicóptero é pré-explorar o veículo com rodas. E a NASA mantém uma zona de exclusão aérea em torno do Perseverance.

Com o rover em movimento e o helicóptero parado, tornou-se imperativo estimular a criatividade.

“Contando com verificações pré-voo a bordo do helicóptero para garantir a segurança do veículo e contando com comunicações sólidas da proximidade iminente do rover”, escreveu Brown, “a equipe mapeou o plano de voo”.

A Ingenuity fez mais do que apenas enviar a foto carregada. Ela o pegou e o carregou, resultando em seu 50º vôo e um recorde de 18 metros de altura.

“Seria um eufemismo dizer que a equipe do helicóptero ficou aliviada ao ver a telemetria do voo bem-sucedido no downlink Sol 763 na manhã seguinte”, escreveu Brown.

Mas, acrescentou, dias preocupantes estão por vir.

“Agora parece que a poeira que cobre nosso painel solar garantirá que a Criatividade provavelmente permanecerá neste estado de energia de transição por algum tempo”, escreveu ele. “Isso significa que, para desgosto de sua equipe, ainda não terminamos de jogar este jogo de esconde-esconde de alto risco com o hilário pequeno helicóptero.”

Dexterity voou pela última vez em 22 de abril, quando deu um salto de 188 metros de uma altura de 12 metros. A aeronave foi projetada para voar apenas cinco vezes, superando em muito as expectativas. ®