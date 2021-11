O Manchester City derrotou o Paris Saint-Germain enquanto as duas equipes avançam para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões

Depois de ter permanecido na defesa ao longo da primeira parte, o PSG assumiu a liderança no início da segunda parte, quando Kylian Mbappe finalizou com um cruzamento enviesado de Lionel Messi.

Mas a vantagem durou pouco mais de 10 minutos, com o City empatando com um chute de Raheem Sterling de perto – apenas um bônus para o City, que dominou a posse de bola durante a maior parte da partida.

A 15 minutos do final, Gabriel Jesus fez o gol da vitória para os donos da casa após um chute de Bernardo Silva dentro da área.

A vitória do RB Leipzig por 5-0 sobre o Club Brugge no outro jogo do grupo significa que PSG e City se classificam para a fase a eliminar.

A divertida competição em Manchester – que colocou duas das melhores equipes da Champions League uma contra a outra, ambas tendo chegado à final da competição nas últimas duas temporadas – surgiu no segundo tempo, depois que o City dominou as 45 primeiras equipes. Minutos.

A equipa de Pep Guardiola poderia ter chegado à vantagem nos primeiros minutos do jogo, mas o cabeceamento de Rodri foi empurrado para fora da linha de golo por Presnel Kimpembe.

Então, no meio do primeiro tempo, o Man City teve outras chances, com o chute poderoso de Ilkay Gundogan ricocheteando na trave e Riyad Mahrez defendeu uma tentativa do goleiro do Paris Saint-Germain, Keylor Navas.

O PSG teve poucas oportunidades de golo e foi sufocado pelos passes do City e pela pressão elevada, mas com Messi, Mbappe e Neymar a atacar, um golo do renegado parecia sempre uma possibilidade.

E foi exatamente isso o que aconteceu no início do segundo tempo, quando Messi rompeu o flanco esquerdo e cruzou Mbappe, que acertou as pernas de Ederson para dar a vantagem ao PSG com o seu nono gol na temporada.

O Man City continuou seu ataque ao gol do Paris Saint-Germain e se recuperou de Sterling depois que um cruzamento de Kyle Walker passou na frente de Jesus e encontrou o atacante da Inglaterra no poste de trás.

Neymar teve a oportunidade de ouro de dar a vantagem ao PSG aos 73 minutos, após uma passagem em ziguezague pela defesa do Man City, mas ele chutou ao lado.

Foi um grande erro, pois o City avançou com um gol de Jesus e entregou à sua equipe uma vitória merecida.

O resultado significa que o City tem 12 pontos e garante que ocupe a frente do grupo com o Paris Saint-Germain com oito pontos.

“Estamos muito felizes – muito felizes com os três pontos, muito felizes por termos nos classificado em primeiro no grupo, o que é muito importante para nós, e também muito felizes porque nossos torcedores merecem um bom desempenho e uma boa vitória”, disse Silva ao BT Esporte após a partida.

As especulações dominaram a partida entre o técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, e o rival Manchester United, que se separou de Ole Gunnar Solskjaer no fim de semana.

Mas Pochettino, cujo contrato com o Paris Saint-Germain vai até 2023, se recusou a entrar em boatos.

“Não podemos falar sobre isso (por causa do) meu respeito pelo meu time e pelo Paris Saint-Germain e meu respeito por outro clube”, disse ele aos repórteres. “O que outro time está fazendo naquele momento não é da minha conta, é não é problema meu.” antes da partida.

“Preciso focar no PSG. Não vou cometer um erro … Estou muito feliz no PSG e estou focado em tentar dar o meu melhor como faço.”