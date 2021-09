O Man United recebe uma verificação da realidade dos Young Boys quando a campanha da Liga dos Campeões começa com uma derrota

Berna, Suíça – Deveria ter sido uma noite para este novo time do Manchester United mostrar suas credenciais na Liga dos Campeões, mas no final foi mais uma noite para sinalizar que havia mais a ser feito do que apenas uma assinatura. Cristiano Ronaldo.

– Transmita ESPN FC Daily no ESPN + (apenas nos EUA)

– Você não tem ESPN? Obtenha passe instantâneo

Por que os clubes PSG e PL devem dominar?

Apesar do outro golo da estrela portuguesa, a equipa de Ole Gunnar Solskjaer perdeu por 2-1 com os Young Boys em Berna, na terça-feira, um resultado que se deve muito a jogar aos 55 minutos com 10 jogadores depois. Aaron Wan-BissakaCartão vermelho desnecessário e falta fatal de Jesse Lingard Nos acréscimos, isso deu à equipe suíça uma vitória tardia.

Também haverá dúvidas sobre as táticas de Solskjaer após a expulsão, já que sua decisão de passar para uma defesa de cinco homens no primeiro tempo parecia exigir pressão em vez de luta.

2 relacionados

O Young Boys fez 19 chutes a dois para o United – mais recentemente, aos 25 minutos – e a única surpresa foi que o segundo gol demorou muito para chegar. substituir Jordan Bivok, um jogador internacional dos Estados Unidos, finalmente conseguiu no último chute da partida.

A boa notícia para Solskjaer é que ainda faltam cinco jogos para comprovar sua afirmação em jogos anteriores de que seu time está pronto para vencer a Liga dos Campeões, mas o norueguês já perdeu sete de seus 11 jogos na competição como treinador do United. Era para ser um jogo fácil, mas não agora.

“No futebol em geral, não apenas na Liga dos Campeões, a disciplina é uma grande parte do jogo”, disse Solskjaer posteriormente. “Falta de foco, cometa um erro e você será punido, está feito. Normalmente Aaron é um atacante muito inteligente, um dos melhores jogadores do mundo, mas ele nos deu uma tarefa muito mais difícil.

O plano de Ole Gunnar Solskjaer de reforçar a defesa do Man United no segundo tempo não deu certo. Harry Langer / DeFodi Images via Getty Images

“Jesse quer jogar pelo seguro e colocar o passe, a bola no lugar errado, e isso acontece no futebol.” Harry Hindsight “Um jogador muito bom. Se Jesse tiver essa chance novamente, ele se vira e gira e carrega a bola na outra direção.

“Você precisa de 10 ou 12 pontos [to qualify]Ganhe seus jogos em casa, um fora de casa. Perdemos a chance de somar três pontos, mas temos dois jogos em casa nos próximos e temos que nos concentrar nesses dois pontos. “

Solskjaer destacou a nova força de sua equipe antes da viagem para a Suíça e capitalizou suas opções ao trazê-lo Victor LindelofE Exclusivo E Donnie Van de Beek na escalação inicial.

Pode ter havido mais mudanças no que, no papel, deveria ter sido o dia mais fácil para o United na Liga dos Campeões, mas Solskjaer não se esquecerá das seis mudanças que fez em sua viagem a Basaksehir, em Istambul, na temporada passada. A derrota por 2-1 na Turquia contribuiu para uma saída precoce da fase de grupos e Solskjaer só pode esperar que o resultado em si aqui não seja um mau presságio.

Não houve chance de excluir Ronaldo. Depois de marcar dois gols em sua reviravolta contra o Newcastle no sábado, ele levou apenas 13 minutos para marcar aqui, indo para o poste de trás para acertar a bola sob o goleiro do Young Boys, David von Palmos.

Feito com um delicioso passe da esquerda para fora Bruno FernandezInicialização correta. É uma pena que Solskjaer não conta os passes, porque tudo bem.

Foi o 135º gol de Ronaldo na Liga dos Campeões, na 177ª partida, que se igualou a um recorde na competição. Ela não era a mais bonita, mas isso não importava para Solskjaer, que estava desesperado por um atacante que soubesse estar no lugar certo na hora certa, e Ronaldo o transformou em uma forma de arte. Pelo menos foi um remate à baliza mais certeiro do que o que travou o anfitrião durante o aquecimento, já que Ronaldo teve de correr para não se lesionar.

Deveria ter sinalizado o início de uma noite relaxante para o United, mas qualquer esperança de que isso acontecesse desapareceu com um toque poderoso de Wan-Bissaka. Com a bola escapando para a dura superfície protética do Stadion Wankdorf, o lateral-direito passou por cima do tornozelo de Ulisses Garcia. Harry MaguireE Paul Pogba Fred correu para implorar ao árbitro francês François Letxer, mas Wan-Bissaka não pode reclamar. Parecia bastante imprudente em tempo real e piorava a cada reinicialização.

O cartão vermelho de Aaron Wan-Bissaka no primeiro tempo deixou o plano tático do Man United em frangalhos. GT

Solskjaer imediatamente reorganizou e trouxe com ele Diogo Dalot NS Jadon SanchoO United sobreviveu aos últimos dez minutos do primeiro tempo, apesar de uma boa chance Christian Wassnacht. O final frenético do tempo foi o suficiente para convencer Solskjaer a mudar seu sistema no intervalo, Raphael Varane para van de Beek e mude para uma defesa de três homens. Foi uma pena para Van de Beek, que não cometeu muitos erros depois de uma rara partida.

Mas se a ideia era manter o que eles tinham, não funcionou. Von Palmos foi um espectador durante todo o segundo tempo, e Ronaldo, isolado na frente e sem adversários por perto, acabou sendo substituído.

Momi Ngamaleo empatou Look Show Uma hora depois, mas o United parecia que poderia segurar um ponto até que Pivok deu um passe fraco de Lingard para marcar o gol da vitória aos 95 minutos.

Maguire então insistiu que uma mudança tática era a decisão certa, e Solskjaer também defendeu a mudança.

“Os sinais estavam lá nos últimos cinco minutos do primeiro tempo”, disse Solskjaer. “No segundo tempo, eles teriam feito cruzamentos na grande área e Rafa, Victor e Harry lidaram bem com isso. Foi a melhor forma de controlá-los, mas tínhamos que fazer mais com a bola.”

O United teve muitas noites ruins na Suíça, inclusive após derrotas contra o Basel em 2011 e 2017, e essa foi outra. Após o delírio da volta de Ronaldo para casa neste fim de semana, foi uma brutal verificação da realidade que ainda havia trabalho a ser feito.