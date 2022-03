O mais recente desastre da ‘roda da fortuna’ tem fãs gritando

continuação corrente longa Um dos momentos polêmicos no ar na noite de terça-feira “roda da fortuna” O episódio teve espectadores nas mídias sociais latindo sobre o “momento mais idiota de todos os tempos” do programa.

O episódio frustrante contou com três competidores que fizeram 8 curvas incríveis e 10 tentativas de resolver o quebra-cabeça: “Outra pena _n yo_r _a_”

Enquanto a resposta correta era simplesmente “Outra pena no seu chapéu”, os jogadores fizeram várias tentativas para chegar lá – e deixaram os espectadores muito frustrados.

A má jogadora Laura Machado pode ter tido três palpites para vencer quando o apresentador Pat Sajak e a lendária coordenadora de personagens Vana White olharam. No entanto, as respostas erradas de Machado incluíam: “Mais uma pena no seu chapéu”, “Mais uma pena no seu colo” e “Mais uma pena no seu mapa”.

Enquanto isso, o concorrente Christopher Coleman não adivinhou nenhuma das letras corretas e foi à falência quando girou a roda do sucesso mais famoso da TV.

Thomas Lipscombe também entrou com pedido de falência e perdeu uma volta nas duas primeiras vezes na berlinda. Mas em sua terceira tentativa, ele adivinhou “C” e resolveu a afirmação corretamente.

Claro, o Twitter tem seus pensamentos – fãs e espectadores estão descarregando sua raiva do jogo no abismo digital.

Ei, se você quer gritar na frente da TV em agonia e quer jogar algo na tela, a segunda rodada de ‘Wheel of Fortune’ desta noite é *perfeita* para você”, disse um espectador irritado. Assuma o Twitter.

Como o ator de “Frozen” Josh Gad deu dois centavos, Twitter“Deus nos ajude a todos.”

“Eu gostaria de resolver… outro pai em tudo, menos no seu castelo. Obrigado, Will, por não liberar 6 dessas 8 voltas perdidas seguidas como você normalmente faz. #roda da fortuna,” alguém bater no.

Outro espectador pontiagudo“Eu nunca andei em uma montanha-russa emocional como essa enquanto assistia ‘Wheel of Fortune'”.

até mesmo um Eu sugeri Que o jogo “deveria ter encerrado o episódio ‘Wheel of Fortune’ sem um vencedor”.

“Roda da fortuna esta noite. Não posso. Essa rodada foi brutal”, mais uma vez adicionadojunto com um meme de Jesus falando ao telefone com o subtexto engraçado “Comece o orgasmo”.

Um brincadeiraA Roda da Fortuna foi brutal hoje [and] Sim, percebi que este tweet parece que tenho 87 anos. ”

“Os dois minutos mais idiotas da história da Roda da Fortuna”, um fã Dito de forma simples.

“Uma mulher na Roda da Fortuna erra três vezes este enigma. Estou gritando na TV como se estivesse assistindo a uma partida de futebol”, um deles sarcástico.

“A mulher na Roda da Fortuna não teve uma, mas duas chances de resolver isso. Na primeira vez, ela disse “…no seu colo.” Na segunda vez, ela disse “MAP”. #roda da fortunaOutro usuário do Twitter narceja.