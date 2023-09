O MagSafe Duo e o MagSafe Battery Pack saíram da Apple Store

A Apple removeu as baterias MagSafe e MagSafe Duo de sua loja online. Relatórios 9to5Mac, após o evento do iPhone 15 de hoje. Os acessórios caros têm suas vantagens, mas apesar das críticas válidas, ambos os aparelhos têm fãs fiéis, mesmo aqui em… A beira.

Você pode conectar a bateria MagSafe para verificar sua carga com o LED que muda de cor, mas isso não ajudou: verde e você está com carga completa, laranja e você tem, bem, menos que a carga completa. Para se ter uma ideia melhor, você precisa colocá-lo no telefone para obter uma animação que, na minha experiência, pode não ser reproduzida. (Caso contrário, você pode verificar o widget da bateria, mas são muitas etapas!) Ele também não pode fornecer uma carga completa.

Mas funciona como um carregador sem fio rápido de 15 W, como o tablet MagSafe da Apple, quando conectado a um adaptador de energia de 20 W. A fechadura emite um som de clique hipnotizante quando você a coloca no telefone e você sempre tem certeza de que algo físico está acontecendo dentro dela.

O MagSafe Duo de US$ 129, de acordo com meu colega Jay Peters, é um carregador de viagem ideal – ele se dobra de forma compacta e usa a mesma porta Lightning que seu telefone usa para fornecer energia. E o disco MagSafe interno carrega seu iPhone por muito pouco Com 14 watts, o mesmo da versão independente do disco. No entanto, ele tem seus problemas, principalmente o fato de que você pode obter produtos muito semelhantes por uma fração do custo.

Quem sabe por que a Apple o descontinuou – uma explicação são as portas Lightning 9to5Mac Isso é sugerido, já que a linha iPhone 15 utiliza USB-C. É possível que o padrão Qi2 tenha comoditizado este segmento de mercado o suficiente para que a Apple não veja razão para continuar a vendê-lo, ou talvez simplesmente não tenha vendido bem o suficiente – veremos se as sequências equipadas com USB-C virão em breve. READ Você quer jogabilidade cruzada e progressão cruzada na ascensão de Monster Hunter? Informe a Capcom nesta pesquisa

