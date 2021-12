O lendário técnico de futebol, locutor e ícone do videogame John Madden morre aos 85

LOS ANGELES (Reuters) – John Madden, o treinador do Hall da Fama que virou âncora e cujas ligações com explicações simples deram voz semanal aos jogos da NFL por três décadas, morreu na manhã de terça-feira, informou a liga. Ele tinha 85 anos.

A NFL disse que ele morreu inesperadamente e não deu nenhuma causa.

Madden ganhou fama em sua década como técnico do Oakland Raiders Rebels, jogando em sete partidas pelo título da AFC e vencendo o Super Bowl após a temporada de 1976. Ele compilou o recorde da temporada regular 103-32-7 e sua porcentagem de vitórias de 0,759 é o melhor entre os treinadores da NFL, com mais de 100 jogos.

Mas foi seu trabalho após sua aposentadoria precoce como treinador, aos 42 anos, que realmente fez de Madden um nome familiar. Ele ensinou a nação do futebol com o uso da televisão na transmissão; Milhões se divertiram com suas intervenções em “Boom!” e “Doink!” Durante as partidas, ele era um craque onipresente, vendendo restaurantes, lojas de ferragens e cervejarias; tornou-se o rosto do “Madden NFL Football”, um dos videogames de esportes de maior sucesso de todos os tempos; Ele foi um autor de best-seller.

Acima de tudo, ele foi o mais proeminente analista de esportes de televisão durante a maior parte de suas três décadas em jogos de contato, ganhou o inédito 16 prêmios Emmy de Melhor Analista Esportivo / Personalidade e cobriu 11 Super Bowls para quatro redes de 1979-2009.

“As pessoas sempre perguntam: você é treinador, apresentador ou cara de videogame?” Ele disse quando foi eleito para o Hall da Fama do Futebol Profissional. “Sou treinador e sempre fui treinador.”

Ele começou sua carreira de radiodifusão na CBS depois de abandonar o treinamento em grande parte devido ao medo de voar. Ele e Pat Summerle se tornaram a dupla mais anunciada da rede. Madden então ajudou a dar credibilidade à Fox como uma grande rede quando ele se mudou para lá em 1994, e passou a convocar jogos do horário nobre na ABC e NBC antes de se aposentar após a emocionante vitória de Pittsburgh por 27-23 sobre o Arizona no Super Bowl de 2009.

“Não conheço ninguém que tenha tido um impacto maior na NFL do que John Madden, nem conheço ninguém que amou mais o jogo”, disse o proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, em um comunicado.

Madden conquistou um lugar sólido no coração da América com um estilo adorável e despretensioso que foi revigorante em um mundo de esportes com salários crescentes e estrelas da prima donna. Ele andava de jogo em jogo em seu ônibus porque estava com claustrofobia e parou de voar. Por algum tempo, Madden deu “turducken” – Um frango recheado dentro de um pato recheado dentro de um peru – para o jogador estrela do jogo de Ação de Graças que ele citou.

“Ninguém ama mais futebol do que um treinador. Era futebol”, disse o comissário da NFL, Roger Goodell, em um comunicado. “Ele foi uma caixa de ressonância maravilhosa para mim e muitos outros. Nunca haverá outro John Madden e seremos eternamente gratos a ele por tudo que ele fez para tornar o futebol e a NFL o que são hoje.”

Quando ele finalmente se aposentou da cabine de transmissão e deixou o “Sunday Night Football” da NBC, os membros do elenco em todo o mundo elogiaram a paixão de Madden por esportes, aptidão e habilidade para explicar um jogo complexo, muitas vezes em termos factuais.

Michaels, parceiro de transmissão de Madden por sete anos na ABC e NBC, disse que trabalhar com ele “foi como ganhar na loteria”.

“Ele era muito mais do que apenas futebol – um observador atento de tudo ao seu redor e um homem que conseguia manter uma conversa inteligente sobre centenas e centenas de tópicos. O termo ‘Renascença’ é usado um pouco vagamente hoje em dia, disse Michaels , mas John estava o mais perto que podia chegar.

Para quem ouviu Madden cantar “Boom!” Ao quebrar a jogabilidade, seu amor pelo jogo era evidente.

“Ei, espere um minuto! (Eu escrevi um livro!”) Madden escreveu em seu livro “Ei, espere um minuto! (Eu escrevi um livro!”)

“Meu conhecimento sobre futebol veio dos treinos. Tudo o que tento fazer na TV é passar um pouco desse conhecimento para os telespectadores.”

Madden foi criado em Daly City, Califórnia. Ele jogou nas linhas ofensivas e defensivas pela Cal Poly em 1957-58 e obteve o bacharelado e o mestrado na escola.

Madden foi selecionado para toda a equipe da conferência e convocado pelo Philadelphia Eagles, mas uma lesão no joelho acabou com suas esperanças de seguir carreira profissional. Em vez disso, Madden começou a trabalhar como técnico, primeiro no Hancock Jr. College e depois como coordenador defensivo no San Diego State.

Al Davis o trouxe para o Raiders como treinador de zagueiro em 1967, e Oakland foi para o Super Bowl em seu primeiro ano no Profissional. Ele substituiu Jon Rauch como treinador principal após a temporada de 1968 aos 32 anos, iniciando uma carreira impressionante de 10 anos.

Com seu comportamento demonstrativo de lado e aparência desgrenhada, Madden era o treinador perfeito para o grupo de párias e desajustados que formava essas equipes de Raiders.

Madden disse uma vez: “Às vezes, os rapazes exercem disciplina em coisas que não fazem nenhuma diferença. Fui disciplinado ao pular do esconderijo; odiava isso”. “Estar em uma situação ruim e perder soluções, essas coisas. Eu não estava, você deveria pentear o cabelo.”

Os invasores responderam.

“Sempre pensei que seu ponto forte era seu estilo de treinamento”, disse Ken Stabler certa vez. “John tinha um talento enorme para nos deixar ser o que queríamos ser, dentro e fora da quadra … Como você pode recompensá-lo por ser assim? Você venceu por ele.”

E cara, eles sempre fizeram isso. Muitos anos, o único problema eram os playoffs.

Madden foi 12-1-1 em sua primeira temporada, perdendo o jogo do título da NFL por 17-7 para Kansas City. Esse padrão se repetiu durante sua gestão. Os Raiders conquistaram o título da divisão em sete de suas primeiras oito temporadas, mas foram 1-6 nas lutas pelo título da conferência durante esse tempo.

No entanto, Madden’s Raiders participou de alguns dos esportes mais memoráveis ​​da década de 1970, jogos que ajudaram a mudar as regras da NFL. Houve “Holy Roller” em 1978, quando Stabler propositalmente flopou para a frente antes de ser expulso na jogada final. A bola rolou e atingiu a end zone antes de ser recuperada por Dave Casper para o touchdown da vitória contra o San Diego.

A mais famosa dessas partidas foi contra os Raiders nos playoffs de 1972 em Pittsburgh. Com os Conquerors ganhando 7-6 e 22 segundos restantes, o Steelers teve um quarto e 10º de 40. E ele correu para um TD.

Naquela época, um passe que ricocheteava de um jogador atacante diretamente para um companheiro de equipe era ilegal, e a controvérsia continua até hoje sobre qual jogador foi atingido. A captura, é claro, foi chamada de “recepção pura”.

Oakland finalmente alcançou uma equipe carregada em 1976 que tinha um grampeador no meio; Fred Pletnikov e Cliff Branch no receptor; Tight End Dave Casper. Os atacantes da linha ofensiva Gene Upshaw e Art Shell do Hall da Fama; A defesa incluiu Willie Brown, Ted Hendrix, Tatum, John Matuzak, Otis Sistronic e George Atkinson.

Os Raiders foram 13-1, perdendo apenas uma rajada na Nova Inglaterra na semana 4. Eles empurraram os Patriots para trás com uma vitória de 24-21 em seu primeiro playoff e superaram o obstáculo de uma partida pelo título da AFC com uma vitória de 24-7 sobre o odiava Steelers, que eram aleijados.

Oakland venceu tudo em um Super Bowl de 32-14 contra Minnesota.

“Os jogadores adoraram jogar com ele”, disse Shell. “Ele tornou isso divertido para nós no acampamento e divertido para nós na temporada regular. Tudo o que ele pediu foi que fôssemos pontuais e jogássemos como o diabo na hora de jogar.”

Madden sofreu uma ferida na temporada seguinte, quando os Raiders perderam novamente na luta pelo título da AFC. Ele se aposentou como treinador aos 42 anos, após a temporada 9-7 de 1978.

Madden era um residente de longa data de Pleasanton, Califórnia, um subúrbio de Bay Area. Um documentário de 90 minutos sobre sua carreira de técnico e rádio, “All Madden”, estreou na Fox no dia de Natal. O filme incluiu extensas entrevistas dadas por Madden durante o ano. Sua esposa Virginia e seus dois filhos Joseph e Michael também foram entrevistados no documentário.

Era o 62º aniversário de casamento de John e Virginia Madden dois dias antes de sua morte.