O laptop Dell XPS, como o conhecemos e amamos, não existe mais

Linha de laptops XPS 2024: 13, 14 e 16 polegadas. Sharon Harding

Os laptops vêm em platina… Vale

…ou grafite. Vale

O teclado do XPS 13. Vale

Teclado no XPS 14 e XPS 16. Vale

As portas estão no lado esquerdo do XPS 14 e 16. Vale

As portas estão no lado direito do XPS 14 e 16. Vale

A parte inferior do XPS 13. Sharon Harding

A linha de laptops XPS da Dell sempre foi a escolha certa para uma recomendação fácil de laptop. Com seu preço inicial acessível, uma quantidade razoável de opções de exibição e construção ultrafina, muitas vezes tem sido a escolha certa para o consumidor médio que procura algo com um toque premium e alguma influência. Com a linha de laptops 2024 anunciada hoje, o XPS não parece mais uma recomendação óbvia.

A Dell reimaginou sua linha de laptops XPS como o que foi chamado de Dell XPS 13 Plus. Quando foi lançado em 2022, o XPS 13 Plus era um laptop XPS de 13,4 polegadas com preço mais alto do que a variante não Plus. O XPS 13 Plus e seu antecessor 2023 tomaram medidas drásticas de design, incluindo uma série de funções de toque capacitivas, um teclado exclusivo e um trackpad Infinity Touch para extrair mais potência de seu processador.

Esses recursos de polarização agora são obrigatórios em um laptop XPS. Os novos XPS 13, 14 e 16 se parecem com o XPS 13 Plus. Mas a Dell não chama mais esse design de “Plus”. Agora é apenas o design padrão do seu laptop XPS padrão.

Além disso, o XPS 17 será descontinuado, enquanto o XPS 15 estará disponível por mais seis meses com opções limitadas de GPU Nvidia até que também seja descontinuado. O XPS 2 em 1 removível também está sendo descontinuado.

anúncio

Nova linha de notebooks XPS

Com as mudanças de 2024, o preço inicial da popular série de laptops da Dell é agora mais alto do que antes. O novo XPS 13 custará a partir de US$ 1.300. O mais recente XPS 13, que será lançado em 2022 com o chip de 13ª geração da Intel, custará US$ 849. Ao descontinuar o XPS removível e obrigar todos os laptops XPS com a aparência XPS 13 Plus, a Dell passará de três opções de XPS de 13 polegadas para uma (com várias configurações de especificações disponíveis).

Tecnicamente, a linha XPS 2024 tem preços iniciais melhores para quem está interessado em telas maiores. O XPS 14 custará a partir de US$ 1.700 e o XPS 16 custará a partir de US$ 1.900. O 2023 XPS 15 estreia com o chipset de 13ª geração US$ 2.949enquanto o XPS 17 (9370) estreou com US$ 3.399 Preço inicial. No entanto, os novos modelos XPS 14 e XPS 16 serão lançados com gráficos Intel Arc integrados. O XPS 15 começou com uma GPU discreta Arc A370M, e o preço inicial do

Os novos laptops têm telas menores que o XPS 15 e polegadas).

Mas, em última análise, a faixa de tamanho permanece ligeiramente reduzida. Em vez de variar de 13,4 a 17 polegadas com opção removível, a nova faixa é definida para 13,4 a 16,3 polegadas sem opção removível. E enquanto o de 14 polegadas transporta de 13 a 14 polegadas.