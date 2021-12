O lançamento de um foguete Atlas 5 para a missão militar dos EUA no espaço foi adiado até segunda-feira. Como assistir à transmissão ao vivo.

Atualização 8PM ET, 4 de dezembro: A United Launch Alliance adiou o lançamento da missão do Programa de Teste Espacial 3 (STP-3) da Força Espacial dos EUA para o mais tardar na segunda-feira, 6 de dezembro, devido a um vazamento no tanque de armazenamento do Earth’s Rocket Propelant-1 (RP-1). O Lifoff foi definido para 4h04 (horário de Brasília) (0904 GMT) do dia 6 de dezembro.

CAPE CANAVERAL, Flórida – United Launch Alliance (ULA) vai lançar Míssil Atlas V No espaço na madrugada de domingo (5 de dezembro), você poderá assistir ao evento ao vivo online.

O foguete de dois estágios está programado para decolar do Complexo de Lançamento Espacial 41 aqui na Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral às 4h04 EDT (0904 GMT), carregando uma mistura de cargas úteis para a espaçonave. Força Espacial dos EUA Em uma missão chamada STP-3 (Space Test Program-3).

Você pode ver os arquivos Lançamento de míssil de domingo Aqui no Space.com, cortesia da ULA, ou diretamente através da empresa .

O foguete de 59,7 m (196 pés) deve ser lançado em sua maior configuração: o 551. Isso significa que o foguete é movido por cinco motores de foguete montados em um cinto sólido e um estágio superior Centaur monomotor, a carga sendo alojada dentro uma carenagem de 16,4 pés de largura (5 metros).

Esta versão do Atlas V lançou uma série de cargas úteis de alta potência ao longo dos anos, incluindo Curiosity da NASA e determinação Mars rover.

O foguete decolou para a plataforma de lançamento na sexta-feira (3 de dezembro), viajando 1.800 pés (550 metros) da instalação de integração vertical da ULA para a plataforma.

Existem dois satélites dentro do streamer de carga útil, cada um contendo um conjunto de modelos e experimentos de tecnologia que serão testados em órbita.

A maioria das cargas úteis são rotuladas, que é patrocinado pelo Programa de Testes Espaciais do Exército dos EUA – uma divisão dedicada a supervisionar as atividades relacionadas ao espaço do Departamento de Defesa. No entanto, os dois maiores satélites, conhecidos como STPSat-6, também carregam Nova carga útil de comunicações a laser da NASA .

Também a bordo está uma carga útil da Administração de Segurança Nuclear Nacional projetada para detectar explosões nucleares do espaço.

O satélite “rideshare” menor, conhecido como LDPE-1 (EPSA Long Range Spacecraft), testará o sistema de propulsão baseado no espaço e também outras tecnologias.

O lançamento da manhã de domingo será o 190º vôo do ULA e a missão mais longa da empresa até hoje, de acordo com representantes do ULA.

“STP-3 é uma missão única, já que Atlas V entregará STP-3 diretamente à órbita equatorial geossíncrona (GEO). Esta é uma inserção orbital muito complexa que requer três queimaduras de centauros e navegação de precisão, uma capacidade exclusiva do Atlas V” é nossa missão mais longa até agora, com sete horas e 10 minutos até a separação final da espaçonave “, disse Gary Wentz, vice-presidente para programas governamentais e comerciais da ULA, em um comunicado.

O lançamento vem na esteira do lançamento do 27º foguete SpaceX deste ano, que decolou de uma plataforma próxima na noite de quinta-feira (2 de dezembro) e 50 satélites colocados em órbita , incluindo 48 afiliados Starlink online da empresa.

Os meteorologistas no delta espacial 45 disseram que lá 90% de chance de obter condições favoráveis Para decolar na hora certa nas primeiras horas da manhã de domingo. O tempo piorou ligeiramente na segunda-feira (4 de dezembro) para uma tentativa planejada de backup, se necessário.