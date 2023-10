O jogo quase perfeito de Brock Purdy contra os Cardinals não surpreende os 49ers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – Embora ninguém na sede do 49ers tivesse dúvidas sobre Brock Purdy, o quarterback silenciou alguns pessimistas na vitória do San Francisco por 35-16 sobre o Arizona Cardinals no domingo.

Antes da competição de domingo, o único problema para Purdy foi a falta de finalizações profundas nos jogos. Na vitória do 49ers, o quarterback do segundo ano lançou a bola várias vezes para o recebedor Brandon Aiyuk, que acertou todos os seis alvos em 148 jardas naquele dia.

As quatro jogadas mais longas do jogo dos 49ers foram Purdy conectando-se com Aiyuk em corridas de 42, 34, 25 e 20 jardas.

Purdy terminou o dia completando 20 das 21 tentativas de passe para 283 jardas, um touchdown e uma classificação de 134,6. O sinalizador também chutou a bola para um placar rápido no final do quarto período para selar a vitória.

O tight end George Kittle riu um pouco quando questionado se Purdy finalmente havia reprimido todos os céticos do prédio.

“Talvez o quarterback esteja no sistema, só isso, certo?” Chaleira disse. “Ele está melhorando semana após semana e isso é tudo que você quer de um meio-campista, especialmente um jovem. Acho que disse as mesmas coisas em 13 jogos consecutivos. Ele sempre faz a coisa certa, nos coloca nas formações certas. , é bom jogando no meio-campo e está jogando muito bem.” .

Trent Williams tem sido um defensor do jovem quarterback desde que ele assumiu na semana 12 da temporada de 2022. O veterano left tackle ficou impressionado com a eficiência de Purdy, bem como com sua liderança no huddle.

“A bola estava saindo muito rápido”, disse Williams sobre o desempenho de domingo. “Brock coloca a bola onde ela precisa estar. Ele a coloca em algumas janelas apertadas também. Brock faz um ótimo trabalho ao levar a bola até eles e eles fazem um excelente trabalho ao transformar um chute de quatro jardas em um chute de 14 jardas. jogar.”

“Pelo que posso ver, ele é exatamente o que queremos que ele seja. Ele é exatamente quem pensávamos que era. Ele continua avançando, de maneira uniforme.”

O homem que trabalha em estreita colaboração com Purdy em campo também está impressionado com as melhorias que o meio-campista obteve desde que foi nomeado meio-campista titular do clube. O centro Jake Brindle não ficou surpreso com o fato de Purdy ter feito apenas um fumble na competição de domingo.

“Acho que ele tem estudado muito durante a entressafra”, disse Brindle. “Ele conhece o ataque melhor do que na temporada passada. Sua eficiência na linha de scrimmage e nos huddles melhorou dramaticamente, e ele tem melhorado a cada semana.”

Purdy e o ataque agora têm uma semana para se preparar para o confronto da semana 5 no horário nobre com o Dallas Cowboys na noite de domingo.

