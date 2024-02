O jogador do Palworld cria um enorme ataque “Palcity” inspirado no Titã

Um jogador do Palworld conseguiu construir uma cidade com bairros divididos dentro de muros, semelhantes aos de Attack on Titan.

Nas últimas semanas, vimos jogadores mostrarem suas habilidades criativas no Palworld. Por exemplo, um jogador foi capaz de construir uma base de toboágua incrivelmente gigante, que alguns consideraram um sonho de infância, enquanto outro jogador construiu uma base incrível e “intransponível” escondida por uma cachoeira.

Apesar de todas as restrições de construção do jogo, isso claramente não impede os jogadores de libertarem a sua imaginação e criatividade. Recentemente, outro jogador também mostrou suas habilidades malucas de construção ao criar um “Palcity” que parece ser inspirado no anime Attack on Titan.

O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

Depois de tocar uma das músicas de abertura do Attack on Titan, ele deu aos espectadores um tour pela cidade vista de cima em um vídeo Postado no Reddit. O clipe mostra que a cidade possui diferentes bairros divididos dentro de muros internos, com o número de casas diminuindo à medida que chega à torre do círculo interno.

Todo o conceito desta cidade lembrou a alguns jogadores Wall Maria, Wall Rose e Wall Sheena, saídos diretamente da obra-prima de Hajime Isayama. Certamente não demorou muito para que a postagem se tornasse viral, com outros elogiando as habilidades de construção do OP e sua semelhança com o anime.

O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

“Mano, amigo, você está literalmente jogando um jogo totalmente diferente, HOLY S ** T, uma cidade DOPE, com certeza”, elogiou um usuário.

READ A FIFA não está feliz com o domínio da EA nos jogos de futebol Assine nosso boletim informativo para receber as atualizações mais recentes sobre eSports, jogos e muito mais.

Par de bolso

Enquanto isso, uma pessoa disse: “Cuidado, Titã pode vir e começar a destruir coisas”.

Outro usuário não pôde deixar de se perguntar: “Quem é o amigo mais próximo de um Titã no jogo? Talvez o Relaxaurus só porque é gigante e estúpido?”

“Agora instale um mod que adicione amigos enormes atacando sua cidade. Em seguida, crie um grupo chamado Survey Corps e dedique-os a defender ‘sua cidade’”, outro entrou na conversa, sugerindo sua ideia.

O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

Além dos comentários sobre Attack on Titan, há também outros jogadores que pensam que a cidade se assemelha a Ba Sing Se de Avatar e King's Landing de Game of Thrones.