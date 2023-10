O jogador de Final Fantasy 14 se torna o primeiro jogador a obter mais de 2.000 conquistas

Um jogador de Final Fantasy 14 se tornou o primeiro jogador a desbloquear todas as 2.751 conquistas, mais de uma década após o lançamento do jogo.

Como reportado Radar de jogosa Reddit Uma postagem do PrismaticParrot revelou que um usuário japonês no servidor Garuda é agora o único jogador de Final Fantasy 14 a ter desbloqueado todas as conquistas. A postagem mostrou dados obtidos através do site de rastreamento de conquistas Lalachievements, que confirmaram a conquista.

O RPG online multijogador massivo tem uma lista de conquistas notória, não apenas porque tem mais de uma década com expansões massivas lançadas regularmente, mas porque algumas conquistas individuais exigem centenas de horas de jogo.

Para desbloquear todos eles, os jogadores devem não apenas completar a história crescente, terminar todas as missões secundárias e obter todos os itens colecionáveis ​​como a maioria dos jogos, mas também devem passar pelas missões cansativas de cinco ataques finais, milhares de masmorras e caçadas, e se envolver em PvP com… Várias categorias diferentes e muito mais.

Imagens oficiais de Final Fantasy XIV: Dawntrail

No entanto, os jogadores comprometidos não poderão ficar tranquilos por muito tempo, já que Final Fantasy 14 está definido para receber a expansão Dawntrail no verão de 2024. A atualização trará uma grande revisão gráfica junto com uma série de novos conteúdos de história.

Em nossa análise da última grande expansão em 09/10, IGN disse: “A expansão Endwalker de Final Fantasy 14 conclui satisfatoriamente sua história mais longa e consolida seu lugar como uma das melhores histórias de Final Fantasy de todos os tempos.”

