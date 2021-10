O Govt-19 local chegou a Portugal. Parece.

Nesta capital obcecada por futebol da nação obcecada por futebol de Lisboa, os estádios estão novamente lotados. Portugal, que foi eliminado pela variante delta do vírus corona no início deste ano, agora tem a maior taxa de vacinação covid-19 da Europa e oferece a visão de um país tentando pegar um país que parece uma epidemia.

Dezenas de milhares de fãs de futebol lotaram a cidade na quarta-feira, no Estádio da Loos, para enfrentar o Benfica Bayern de Munique. No caminho para o estádio, os policiais bateram em sua porta na entrada e, após o jogo, descarregaram sanduíches e cervejas em food trucks enquanto tentavam esquecer a bebida que seu time havia recebido.

O governo recentemente suspendeu o limite de 30% da capacidade dos estádios destinados ao controle do Kovit-19. Mas as coisas não saíram assim: os torcedores precisavam de um certificado de vacinação, recuperado recentemente da doença ou com resultado negativo. As máscaras são obrigatórias em todo o recinto.

Segundo o governo português, 100% das pessoas com mais de 50 anos receberam pelo menos uma vacina. É de 95% para pessoas de 25 a 49 anos e 88% para pessoas de 12 a 17 anos. 89% dos 10 milhões de portugueses têm pelo menos uma vacina, o que não fica muito atrás das taxas dos principais Emirados Árabes Unidos, 65% nos Estados Unidos e 73% no Reino Unido, de acordo com dados da Universidade de Oxford.

Em 1o de outubro, Portugal abandonou a maioria de suas cobiçadas regras de controle, mas em muitos aspectos a vida em Lisboa foi uma recorrência dos dias mais profundos da epidemia. As bombas manuais que distribuem gel desinfetante estão por toda parte e algumas igrejas estão removendo os assentos para garantir o espaço social. A certificação Cowit-19 é exigida em grandes eventos e as máscaras são obrigatórias nos transportes públicos e nas escolas para alunos com 10 anos ou mais, bem como funcionários em lojas, restaurantes e bares.

Ao mesmo tempo, os túneis estão cheios. A frota de táxis riquixá de Lisboa, conhecida como tuk-tuk da era tailandesa, leva os turistas pelas ruas estreitas da parte antiga da cidade. A vida noturna prospera em várias partes da cidade durante a noite, com as populares linhas de bonde interrompidas pelos turistas enquanto explodem pelos viajantes e quase todos os dias um novo navio enorme atraca no porto.

Apesar da taxa de vacinação invejável de funcionários de saúde pública em todo o mundo, Portugal está cautelosamente voltando à normalidade, pensando que quando as vacinas para outros países estão a mais de um centímetro de distância, as restrições restantes devem ser abandonadas. Abordagem portuguesa contradiz a Inglaterra, onde há menos vacinados e quase nenhuma restrição Levou a um aumento nas infecções E taxas de mortalidade crescentes.

“Preciso de turistas, senão não tenho negócio, mas vejo os números da infecção todos os dias e fico nervosa se subir um pouco”, disse Paula Marx, dona de uma loja de souvenirs em Lisboa. “Acredito que a epidemia em Portugal é coisa do passado, mas para ser sincero ainda estou um pouco preocupado com o que vai acontecer porque está frio.”

A primeira vaga da epidemia portuguesa foi relativamente inofensiva no início de 2020. Mas os casos dispararam em novembro do ano passado e, em janeiro, um levante bárbaro destruiu a ilusão de que este pequeno país preso no canto sudoeste da Europa poderia escapar mal da peste.

No pico de Janeiro, morrem em média cerca de 290 pessoas por dia com o vírus em Portugal. Ajustado pela população, que é superior a 9.500 nos Estados Unidos, a pior média diária em uma semana nos Estados Unidos nunca ultrapassou 3.500 mortes.

Maria Motta, diretora-geral do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, deixou uma marca indelével na sua memória daquela época, que ainda a persegue. Enquanto trabalhava até tarde em seu laboratório, ela contou 52 ambulâncias de sua janela e esperou na fila para deixar os pacientes fora da sala de emergência do maior hospital do país.

Portugal encontra-se agora no “período medieval”, que define a epidemia Nova verdade do governo local, Disse o Dr. Motta. A memória do choque de janeiro e as interrogações sobre o que ficará na memória dos portugueses Quando o frio voltar E a vida começa em casa, e é provável que a maioria das pessoas prossiga com cautela, disse ele.

“Ninguém vai se esquecer de janeiro passado, mas agora a cov é contagiosa e temos que aprender a conviver com o vírus”, disse Motta. “Quase toda a população está sendo vacinada aqui e o vírus ainda está se espalhando, mostrando que não está indo embora.”

À semelhança de outros países com elevada proporção de populações vacinadas, a persistência de epidemias em Portugal não conduziu a um aumento significativo das taxas hospitalares ou de mortalidade.

“As coisas estão melhorando, mas está lento”, disse Miguel Campos, que leva turistas por Lisboa em um tuk-tuk. “Estamos pisando no bebê. Estamos confiantes e esperançosos de que a normalidade retornará.

Outro motorista de táxi riquixá, Valentim Caspar, disse que havia 800 motoristas de táxi riquixá em Lisboa antes da epidemia, mas agora apenas cerca de 200 empregos por semana e apenas 500 nos fins de semana. Por enquanto, o equilíbrio entre motoristas e turistas ajuda a ganhar uma vida decente, disse ele.

Os portugueses afirmam o sucesso da vacina quase globalmente. De acordo com especialistas em saúde pública, ele apresentou esperança e explorou as atitudes geralmente positivas das pessoas em relação às vacinas. Estando a pior epidemia em Portugal no seu auge, o lançamento da vacina começou em Janeiro, constituindo um claro incentivo para quem não tem a certeza da vacinação.

Num continente louco por futebol, Portugal está sozinho Seu compromisso com o jogo, O retorno à capacidade total nos estádios é ainda simbolizado por muitos. A Espanha, uma das maiores taxas de vacinação da Europa, voltou recentemente à plena capacidade em suas arenas, mas a comida ainda não foi vendida. A Itália aumentou sua capacidade de estádios de 50% para 75% este mês. Na maior parte da Alemanha, ainda existem limitações para a habilidade.

“É hora de abrir tudo, porque se alguém não for vacinado desta vez, não será vacinado”, disse o engenheiro Hugo Vale, de 32 anos. Estádio que antecede o jogo Benfica x Bayern.

