O Google descontinuará o antigo nível gratuito do G Suite em 1º de julho

Ao longo dos anos, o Google Productivity Suite teve muitos nomes. O que começou com o nome Google Apps Agora é conhecido como . Durante o mesmo período, a empresa introduziu várias formas de acesso a este programa, anunciando novos planos de assinatura e eliminando os antigos. Ela agora está planejando uma aula ao pôr do sol que sobreviveu ao recente rebranding do pavilhão.

Em um e-mail encontrei A empresa disse aos funcionários do Workspace que não oferecerá mais uma versão legada gratuita do G Suite a partir de . A empresa planeja mover esses usuários para contas pagas a partir de 1º de maio. O Google diz que selecionará automaticamente um plano de assinatura para usuários que não escolherem um por conta própria até o início de maio, observando que considerará seu uso atual ao tomar uma decisão. Um indivíduo ou organização que migrar para um plano de assinatura pago não será cobrado automaticamente por pelo menos dois meses pela Empresa. No entanto, a empresa diz que suspenderá as contas de indivíduos e organizações que não inserirem suas informações de cobrança até 1º de julho.

As contas Business e Enterprise Workspace começam com um custo mensal de US$ 6 por usuário. A empresa oferecerá descontos “profundos” para os afetados pela decisão. Para esclarecer, se você usa o Gmail, Documentos, Planilhas e outros aplicativos por meio de um arquivo conta google gratisVocê não será afetado por esta etapa. Além disso, o Google continuará a oferecer planos de espaço de trabalho gratuitos para e escolas elegíveis . Isso não mudará com o anúncio de hoje, e as organizações com assinaturas legadas do G Suite Basic, Business, Education ou Nonprofit não precisam se preocupar com uma possível conta surpresa.