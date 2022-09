O gol de Erling Haaland pelo Manchester City foi de Johan Cruyff e Zlatan Ibrahimovic

Pep Guardiola elogiado Erling HaalandVencedor contra o ex-Borussia Dortmund como um cruzamento entre Johan Cruyff e Zlatan Ibrahimovic.

O atacante norueguês garantiu a vitória do Manchester City por 2 a 1 sobre seu ex-clube com uma finalização acrobática aos 84 minutos – seu 13º gol em apenas oito partidas desde sua transferência para o Etihad Stadium.

Guardiola disse que o gol evocou memórias de Cruyff e Ibrahimovic – a quem o técnico do City parecia ironicamente chamar de ‘querido amigo’ depois de uma briga entre os dois durante seu tempo juntos no Barcelona – e admitiu que ele escondeu desempenhos abaixo da média. de sua equipe.

“As pessoas que me conhecem podem saber o impacto de Johan Cruyff na minha vida como pessoa e como professor, e anos atrás ele marcou um grande gol no Camp Nou do Barcelona contra o Atlético de Madrid”, disse Guardiola.

“No momento em que Erling marcou, eu pensei que eles eram muito parecidos. Eu me lembro do meu bom amigo Ibrahimovic, que tem essa habilidade de colocar o pé na superfície, e Erling é muito parecido nisso.

“Acho que essa é a natureza dele, ele é flexível, ele é flexível e tem a capacidade de conectar e colocar a bola na rede. Acho que sua mãe e seu pai lhe dão essa flexibilidade”.

City não conseguiu marcar um chute a gol no primeiro tempo e caiu para A Jude Bellingham Cabeçalho logo após o intervalo.

John Stonesque joga na lateral-direita, empatou com um improvável foguete de 20 jardas aos 80 minutos, e Guardiola então indicou que não estava feliz com o desempenho de sua equipe.

“Não estávamos no ritmo certo”, acrescentou Guardiola. “Golo de John Stones. No primeiro tempo, John Stones não acertou, mas naquele momento estávamos no ritmo certo.

“John estava no ritmo certo e criou um gol excepcional. Não podemos fazer 60 ou 65 minutos de jogo, somos um time diferente. Não se trata de ganhar ou perder, todos os dias você tem que dar uma boa exibição. boa lição.”

Enquanto isso, o artilheiro Bellingham foi uma das estrelas mais proeminentes do Dortmund, com o meio-campista de 19 anos sendo descrito como um “jogador excepcional” por Guardiola após a partida.

“Acho que fomos ótimos na maior parte da partida”, disse Bellingham. “Demos a eles um pouco para trabalhar. Seus bons jogadores estavam jogando bem, mas não necessariamente nos mataram em áreas perigosas.

“Acho que é aí que tínhamos uma vantagem, obviamente grandes equipes, você dá a eles uma jarda e eles podem entregar assim, eles podem te machucar e foi o que eles fizeram esta noite.”