O GM do Bears, Ryan Poles, discute os comentários sinceros de Justin Fields – NBC Sports Chicago

Ryan Bowles entende de onde vem Justin Fields em meio ao lento início de 0-2 dos Bears.

Na quarta-feira, Fields explicou os motivos de suas dificuldades no início da temporada. Fields se culpou por pensar demais e tentar ser perfeito demais, mas também observou que o plano da comissão técnica não utiliza o que o torna especial. Mais tarde, Fields esclareceu que assumiu toda a culpa por seu sofrimento, mas queria fornecer detalhes em sua explicação.

Fields observou que conversou com o técnico Matt Eberflus sobre como ele se sente e deseja jogar de forma livre e instintiva. Fields disse que o Eberflus foi “receptivo”, mas não revelou detalhes.

Na quinta-feira, os poloneses abordaram a tempestade de adversidades que os Bears enfrentam, inclusive dando a Fields todo o seu apoio.

“Eu não poderia ser mais claro do que isso: ninguém em todo o prédio, nenhum de nossos treinadores vê Justin como um indicador”, disse Bowles. “Esse garoto sempre assume o controle de tudo o que acontece em campo. Ele leva isso de frente. Ele está trabalhando, trabalhando, abaixando a cabeça, trabalhando com seus companheiros de equipe, trabalhando com seus treinadores para encontrar soluções. Você sabe, realmente, é tudo tentando descobrir o que acontece. Na minha opinião, você tem um jovem quarterback tentando descobrir. Você tem um cara que não teve um começo limpo em sua carreira no ano passado, você sabe, com a escalação, ele teve para colocar o time nas costas, fazer algumas coisas inacreditáveis ​​atleticamente.”

“Agora, ele tem talento ao seu redor e precisa saber e equilibrar quando fazer essas grandes coisas atleticamente e quando confiar nos outros, e às vezes esse é um lugar cinzento para se viver. para que ele dê o próximo passo”, disse ele. E todos estão a bordo ajudando-o a chegar a este lugar para que ele possa ter sucesso.

Os poloneses ressaltaram que as declarações de Fields não surpreenderam ninguém dentro do prédio. Os treinadores e jogadores sabem que as coisas não vão bem e cabe a todos fazer os ajustes necessários.

Quando se trata do pessoal de Fields e dos Bears, cabe a todas as partes encontrar uma maneira de colocar o quarterback de 24 anos em posição de ter sucesso e jogar da maneira que todos sabem que ele pode.

“Quando eu ouvia ele e todo aquele acordo, a maior parte era como, ‘Ok, eu tenho que criar essa clareza, eu tenho que melhorar.’ “Eu pensei que ele se apropriasse de tudo”, disse Poles. não precisei dizer nada sobre isso.” . Nossos treinadores dizem: “Como podemos torná-lo melhor? Como podemos ajudá-lo a ter sucesso?” “E sempre há esse equilíbrio. Ninguém levou isso para o lado pessoal. Todos nós sabemos que temos uma participação em nosso sucesso e queremos que ele tenha sucesso e é preciso que todos tenham sucesso, incluindo ele mesmo. Eu meio que pensei que ele se deu bem. “Isso não foi um choque para ninguém.”

Poles disse acreditar que os Bears viram Fields juntando as coisas no início do campo de treinamento, mas ele ainda está tentando equilibrar seu atletismo de elite com o uso dos jogadores ao seu redor. Poles notou que a falta de repetições na pré-temporada – devido a lesões na linha ofensiva – desempenhou um papel importante porque Fields não experimentou um passe rápido fora de seus snaps mínimos na pré-temporada.

“Então, passamos para a temporada regular e algumas dessas iterações ao vivo estão acontecendo agora e temos que construir isso para que ele possa dar o próximo passo”, disse Bowles. “Então, é um trabalho em andamento, mas acho que é hora da missão de se acostumar com essa nova configuração que ele tem e se equilibrar quando está fazendo atividades atléticas e quando está usando o braço e se apoiando em outras pessoas.”

Sentado em 0-2 e com o Kansas City Chiefs no convés, os Bears precisam encontrar uma maneira de colocar as coisas de volta nos trilhos o mais rápido possível – e a maneira mais rápida de fazer isso é deixar Justin Fields ser Justin Fields.

Todo mundo parece estar na mesma página com isso.