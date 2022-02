O futuro de Lia Thomas é incerto, pois a USA Swimming lança uma nova política e seus companheiros de equipe da Penn expressam seu apoio

Lia ThomasO futuro da natação permanece incerto, já que a USA Swimming divulgou sua política de inclusão de atletas, igualdade competitiva e elegibilidade na terça-feira, enquanto seus companheiros de equipe emitiram uma declaração conjunta apoiando seus colegas competidores.

A nova política é publicada em EUA NataçãoUm manual de política operacional em seu site, e a organização posteriormente divulgou um comunicado de imprensa sobre o assunto. a Novas instruções Vamos lá, porque a posição do nadador transgênero na piscina foi fortemente criticada e o debate se alastra sobre como a natação é justa contra outras mulheres biológicas.

“Reconhecendo a necessidade das diretrizes acima na competição de elite, o esporte é um veículo importante para a saúde física e mental positiva e, por esse motivo, a American Swimming permanece firme em seu compromisso contínuo com uma maior inclusão em níveis não-elite”, disse a organização. .

“Para equilibrar essas duas prioridades, foram estabelecidas diretrizes específicas para atletas não-elite e de elite e eventos de elite. No nível não-elite, foi estabelecido um processo abrangente pelo qual um atleta pode optar por mudar sua categoria de competição para que possam vivenciar o esporte da natação condizente com sua identidade e expressão de gênero.

“No nível de elite, uma política para a participação de atletas transgêneros foi estabelecida nos Estados Unidos que se baseia em métodos científicos e médicos baseados em evidências para fornecer condições equitativas para mulheres de elite de gênero e mitigar as vantagens associadas. com puberdade e fisiologia masculinas. Atletas de elite devem incluir qualquer atleta que tenha atingido um padrão de tempo e deseje participar de eventos de elite conforme definido pela política.

A USA Swimming disse que um painel de tomada de decisão de três especialistas médicos independentes implementará a Política de Super Atletas. Haverá duas áreas de critérios em que eles procurarão a elegibilidade:

“Evidência de que o desenvolvimento físico prévio de um atleta como homem, atenuado por qualquer intervenção médica, não confere ao atleta vantagem competitiva sobre as competidoras femininas.

Evidência de que a concentração sérica de testosterona do atleta era inferior a 5 nmol/L (conforme medido por cromatografia líquida acoplada com espectrometria de massa) continuamente por pelo menos trinta e seis (36) meses antes da data da aplicação.

“Os atletas precisarão aderir à Política de Inclusão, Equidade Competitiva e Elegibilidade de Atletas de Natação dos EUA para se qualificarem para os Recordes Nacionais de Faixa Etária de Natação dos EUA na faixa etária de 13 a 14 anos ou para serem elegíveis para as Regras de Natação dos EUA e Regulamentos, conforme as Regras e Regulamentos de Natação dos EUA. Americano, em uma categoria de competição diferente do sexo atribuído ao atleta no nascimento.

A USA Swimming fez uma nota importante na parte inferior do comunicado, dizendo que “a política da USA Swimming não se aplica a membros de esportes não americanos ou eventos de elite não credenciados, conforme definido na política”.

A natação dos EUA define atletas de elite como “qualquer atleta que tenha alcançado um padrão de tempo júnior na natação dos EUA e esteja disposto a participar de qualquer um dos seguintes “eventos de elite”: “… qualquer evento de delegação do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (“USOPC”) e/ou competição protegida, conforme definido pelos regulamentos internos do USOPC; eventos da Federação Internacional de Solidariedade (“FINA”); Campeonatos Pan-Pacíficos; Jogos Universitários Mundiais; Campeonatos de Natação dos EUA, Nacionais Junior, Trials do Aberto dos EUA, Trials de Equipes Internacionais e Trials de Equipes Olímpicas Americano – Natação; e/ou qualquer outra competição designada pela Natação dos EUA como um “Evento de Elite” e qualquer outro evento que exija entrada para atender ao Padrão de Tempo Nacional Júnior dos EUA ou mais rápido. Para os fins desta Política, os eventos de Elite também devem incluir qualquer competição Outros em que o critério de tempo de qualificação foi atendido para entrar nos outros eventos de elite descritos acima ou para ser elegível para uma designação de recorde de faixa etária dos EUA ou nacional no nível 13-14 ou superior.”

Leah Thomas fica de fora para um final de temporada regular com o IVY LEAGUE TOURNAMENTS ON HORIZON

de acordo com nadar nadarO CEO da USA Swimming, Tim Hinchey, disse em dezembro que Thomas não era membro da USA Swimming.

A NCAA atualizou sua política de participação de transgêneros no mês passado, dizendo que ela será determinada por esporte por sociedade. Se não houver um órgão nacional para o esporte, a NCAA seguirá o esporte internacional olímpico Comitê de Política (COI).

A política atualizada da NCAA afirma que até março “atletas estudantes transgêneros precisarão documentar seus níveis de testosterona específicos do esporte começando quatro semanas antes de suas seleções para o torneio. início da temporada e um segundo documento seis meses após o primeiro. Eles também precisarão de seus níveis de testosterona documentados quatro semanas antes das seleções do torneio. A implementação completa começará no ano letivo de 2023-24.”

Não está claro se a política de atletas de elite da natação dos EUA também será a base de governo para todos os atletas universitários daqui para frente. A política da NCAA estava programada para entrar em vigor em março, antes do Campeonato de Inverno.

USA Swimming, NCAA e Penn Athletics não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Fox News.

Nadador Ben ataca o tratamento da escola para Leah Thomas Saga: ‘Eles realmente não se importam com as mulheres’

O Independent Women’s Law Center (IWLC) e o Independent Women’s Forum (IWF) condenaram as políticas de natação nos EUA.

“A insistência da USA Swimming de que há alguma maneira de eliminar a vantagem esportiva que os homens pós-púberes têm sobre as mulheres nega a ciência. Mas também ignora o fato de que não se trata apenas de competição justa – trata-se também de oportunidades iguais de competir em tudo”, disse Jennifer. C Braceras, diretor da IWLC, disse em um comunicado.

“Nos esportes competitivos, nem todos fazem parte da equipe ou recebem uma bolsa de estudos. Nem todos que fazem a equipe competir. Permitir que atletas do sexo masculino compitam em equipes estabelecidas limitadas inevitavelmente significa que há menos oportunidades para atletas do sexo feminino (ser recrutada, receber uma bolsa de estudos , ou para participar de competições).

Não se engane, tirar oportunidades esportivas de jogadoras viola a Lei Nove.

Na terça-feira, os companheiros de equipe de Thomas emitiram uma declaração conjunta em apoio ao nadador transgênero.

“Queremos expressar nosso total apoio à Lia em sua transição. Nós a valorizamos como pessoa, companheira de equipe e amiga. Os sentimentos que um membro anônimo de nossa equipe apresenta não representam os sentimentos, valores e opiniões de todo o Ben. equipe, composta por 39 mulheres de diversas origens” ESPN.

“Reconhecemos que esta é uma questão de grande controvérsia e estamos fazendo tudo o que podemos para lidar com isso enquanto ainda nos concentramos em fazer o nosso melhor na piscina e na sala de aula”.