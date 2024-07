O furacão Beryl se transforma em uma tempestade de categoria 5 à medida que se move em direção à Jamaica após atingir a costa: atualizações ao vivo

O furacão Beryl, com risco de vida, aparece do espaço enquanto o Caribe se prepara para seu impacto

O furacão Beryl pode ser visto do espaço enquanto orbita o Mar do Caribe, onde deverá atingir como uma tempestade de categoria 3. O Centro Nacional de Furacões em Miami disse que Beryl deverá produzir ventos com força de furacão potencialmente catastróficos, tempestade com risco de vida. onda e ondas prejudiciais quando passa por partes das ilhas de Barlavento com maior risco cardíaco estão em São Vicente e Granadinas e Granada a partir de segunda-feira. Imagens divulgadas pelo Instituto Cooperativo de Pesquisa na Atmosfera (CIRA) da Colorado State University (CSU) no domingo, 30 de junho, mostraram uma cena de relâmpagos dentro da parede do olho do tornado.