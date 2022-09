O Funeral da Rainha: Revelando os Planos de Segurança dos Líderes Mundiais; Biden para participar

LONDRES – É o pior pesadelo de um esquema de segurança: o funeral de Estado da rainha Elizabeth II na segunda-feira deve atrair centenas de líderes mundiais, incluindo presidentes, primeiros-ministros e colegas monarcas, cada um com seus próprios detalhes e exigências de segurança. Conseguir todos os VIPs da Abadia de Westminster em Londres seria uma tarefa difícil.

O presidente Biden e a primeira-dama Jill Biden aceitaram convites para participar do evento, segundo a Casa Branca, para um dia histórico de pompa e celebração, enquanto o Reino Unido comemora a morte de seu monarca mais antigo.

“O convite era apenas para o presidente e a primeira-dama”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karen-Jean-Pierre, enquanto especulavam se os presidentes anteriores dos EUA haviam sido convidados. “Gostaria de encaminhá-lo ao Reino Unido, seu governo, sobre este protocolo em geral.”

Começando com Harry S. Truman em 1951, Elizabeth, que morreu aos 96 anos, conheceu todos os presidentes dos EUA durante sua vida, exceto Lyndon Johnson – 13 no total. Ela conheceu Biden no ano passado.

Seu funeral de estado meticulosamente projetado começará às 11h, horário local, na segunda-feira. de acordo com para o Palácio de Buckingham, onde a Marinha Real transporta seu caixão em procissão de Westminster Hall, onde ela ficará no estado, até a vizinha Abadia de Westminster. Foi aqui que a jovem Elizabeth se casou em 1947, pois foi coroada em 1953, um ano depois de assumir o trono.

Os dignitários estrangeiros foram instados a chegar um dia antes e trazer pequenas equipes com eles. Eles também foram incentivados a voar comercialmente, sempre que possível, para evitar congestionamentos nos próprios aeroportos de Londres, e orientados a não usar helicópteros para se locomover, de acordo com Para a mídia britânica, citando diretrizes de protocolo do Ministério das Relações Exteriores britânico. Convidados internacionais também devem participar de uma recepção organizada pelo governo britânico imediatamente após o funeral. READ Touradas desabam na Colômbia, causando mortos e feridos

O Palácio de Buckingham não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do Washington Post na terça-feira. O gabinete do primeiro-ministro se recusou a comentar os documentos de orientação vazados para convidados estrangeiros e encaminhou o The Post ao governo dos EUA para qualquer comentário sobre as viagens e operações de segurança de Biden, reconhecendo que “os arranjos para diferentes líderes serão diferentes”.

Em termos de logística, os 500 convidados esperados também foram convidados a ajudar a evitar bloqueios nas estradas de Londres, pegando ônibus compartilhados para a histórica Abadia de Westminster, de acordo com Para documentos relatados pela primeira vez pelo Politico. No entanto, por questões de segurança, uma exceção pode ser feita para Biden chegar em sua limusine presidencial blindada, conhecida como “A Besta” – que ele também usou ao comparecer COP26. Conferência sobre Mudanças Climáticas Em Glasgow, Escócia, no ano passado.

O presidente Biden e a primeira-dama Jill Biden pararam na embaixada britânica para prestar homenagem após a morte da rainha Elizabeth II em 8 de setembro (Vídeo: The Washington Post)

De acordo com relatos da mídia não confirmados, o imperador Naruhito do Japão, que raramente deixa seu país, receberá uma compensação por seu carro particular, assim como o presidente israelense Isaac Herzog.

A Casa Branca disse ao jornal que não poderia comentar detalhes sobre a segurança do presidente.

o limusine presidencial americana Rodas blindadas e mais grossas, chassi resistente, espaço para passageiros expandido, tecnologia de comunicação criptografada segura e um interior ornamentado que pode incluir mesas dobráveis.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, confirmou sua presença e Dizer Mídia local, “Você verá uma distribuição bastante igual em todos os países do mundo”, referindo-se ao número de sites disponíveis para convidados da Commonwealth e de outros países. Outros líderes devem participar, incluindo o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. READ Enviado dos EUA vê 'mudança dependente' nas relações OTAN-Ásia em meio aos desafios da China

O líder chinês Xi Jinping enviou um telegrama de condolências ao rei Carlos III na semana passada, de acordo com ao Ministério das Relações Exteriores da China, mas não está claro se ele comparecerá ao funeral. Países que têm relações diplomáticas tensas com o Reino Unido, como Mianmar e Bielorrússia, maionese Seja ignorante. Na semana passada, o Kremlin rejeitou a ideia da presença do presidente russo, Vladimir Putin. “Não estamos considerando essa opção”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Dizer Mídia do governo.

O funeral também colide com o início de outro evento global, a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, agendada começo Esta semana e vai até 27 de setembro. O secretário de imprensa, Jean-Pierre, disse na segunda-feira que Biden “participará” da assembleia. “Eles estão trabalhando nos detalhes disso. Assim que tivermos mais, ficaremos felizes em compartilhar.”

Enquanto isso, a Grã-Bretanha está passando por um período de luto nacional oficial anunciado pelo governo logo após a morte da rainha na quinta-feira. Termina na noite de segunda-feira após o funeral, que também é feriado nacional, com muitas pessoas sem trabalho e estudantes fora da escola.

Espera-se que milhões de pessoas afluam a Londres para vislumbrar a despedida histórica da rainha. Aqueles que desejam devem prestar suas últimas homenagens ao seu rei porque ele está localizado no estado.

Carlos Ele está atualmente em uma turnê pelo Reino Unido antes do funeral, junto com Camilla, a rainha consorte.