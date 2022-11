O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, doou milhares aos membros do comitê da Câmara que o investigarão

membros Comitê de Serviços Financeiros da Câmara Eles receberam centenas de milhares de dólares de Sam Bankman-Fried e outros em sua agora falida empresa de criptomoedas FTX.

Nove membros do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara receberam dinheiro FTX totalizando pouco mais de $ 300.000, de acordo com uma revisão dos registros da Comissão Eleitoral Federal por Farol livre de Washington.

O FUNDADOR DA FTX, SAM BANKMAN-FRIED HIT COM CLASS-ACTION LAWUIT TAMBÉM CHAMADO DE BRADY, BUNDCHEN, SHAQ, CURRY

Bankman-Fried era um dos principais acionistas aos candidatos democratas durante o ciclo eleitoral de meio de mandato, canalizando a maior parte de suas doações por meio de um comitê de ação política chamado Protect Our Future PAC.

Dep. Choy Garcia, D- De Illinois, ele é o único membro do comitê a se comprometer publicamente a devolver uma contribuição de US$ 2.900 dos líderes da FTX. O legislador também foi o beneficiário de uma campanha publicitária de quase US$ 200.000 financiada pelo Protect Our Future PAC.

Bankman-Fried transferiu cerca de US $ 262.200 para os republicanos durante o ciclo eleitoral de 2021-2022, de acordo com os registros da FEC. Suas contribuições para os republicanos empalidecem em comparação Quase 40 milhões de dólares contribuíram para isso Campanhas democráticas, mas ainda uma quantidade significativa, em comparação com a maioria dos americanos.

AQUI ESTÃO OS DEMS QUE BENEFICIAM O PAC DE ESQUERDA QUE FTX AFUNILOU FEZ $ 27 MILHÕES COM

Quando perguntado se os democratas que receberam dinheiro de campanha da FTX deveriam devolvê-lo, a presidente do comitê, a deputada Maxine Waters, disse: “Bem, não quero entrar nisso. Na verdade, ambos os lados, democratas e republicanos, são doações. Então, obrigado .”

No geral, em 2021 e 2022, Bankman-Fried Ela doou quase US$ 38 milhões a vários candidatos e comitês de ação política, principalmente doando seu dinheiro a candidatos democratas e grupos de esquerda, segundo registros da Comissão Eleitoral Federal (FEC).

No entanto, a maioria de suas doações políticas foi para o PAC Proteja Nosso Futuro, um grupo fundado em janeiro dedicado a promover candidatos comprometidos com a prevenção de futuras pandemias.

Na quarta-feira, foi Bankman Fried Atingido por uma ação coletiva Ele foi arquivado por investidores alegando que ele e outras celebridades de alto perfil – como o lendário quarterback da NFL Tom Brady e a estrela da NBA Stephen Curry – violaram a lei da Flórida e causaram danos aos consumidores de mais de US$ 11 bilhões.

Kristin Altos e Tomas Catenacci, da Fox News, contribuíram para este relatório.