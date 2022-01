O filósofo americano diz: “A realidade virtual é a realidade real”, então a realidade virtual a abraçou

euÉ difícil imaginar humanos passando suas vidas em realidade virtual quando a experiência é como agitar os braços no meio do corredor com um dispositivo do tamanho de uma pedra amarrada em seu rosto.

Mas é para aqui que a humanidade está indo, diz o filósofo David Chalmers, que defende a adoção do destino. Os avanços na tecnologia fornecerão mundos virtuais que rivalizam e transcendem o mundo físico. E com experiências irresistíveis ilimitadas, o mundo físico pode perder seu apelo, diz ele.

Chalmers, professor de filosofia e neurociências da Universidade de Nova York, defende a adoção da realidade virtual em seu novo livro, Reality+. Famoso por ilustrar o “difícil problema” da consciência – que inspirou Tom Stoppards jogo de mesmo nome Chalmers vê a tecnologia chegando ao ponto em que o virtual e o físico são perceptivelmente os mesmos e as pessoas vivem bem na realidade virtual.

“A maneira comum de pensar sobre realidades virtuais é que elas são um pouco falsas, e que o que você vê na realidade virtual não é real. Acho que isso está errado”, disse ele ao jornal. “Os mundos virtuais com os quais interagimos podem ser tão real como nosso mundo físico comum. Realidade virtual É um fato real.”

Tudo começou, como essas coisas podem, com o filósofo francês René Descartes. Chalmers estava pensando em sua pergunta sobre como podemos saber alguma coisa sobre o mundo exterior. A filosofia moderna muitas vezes reformula isso como Poser estilo Matrix: Como sabemos que não estamos em uma simulação? Para cortar a perseguição, não podemos, diz Chalmers.

Tudo isso leva à realidade virtual. Nas próximas décadas, Chalmers suspeita que abandonaremos os pesados ​​fones de ouvido por interfaces de computador e cérebro, ou BCIs, que nos permitem experimentar mundos virtuais com toda a nossa gama de sentidos. Com os avanços na computação – talvez no próximo século – esses mundos parecerão tão reais quanto o mundo físico ao nosso redor.

Em relação à filosofia, Chalmers argumenta que mesmo os mundos virtuais de hoje são “reais”. Ele diz que uma conversa em realidade virtual é uma conversa real. Ele afirma que as coisas em mundos virtuais também são reais e são feitas de bits em vez de quarks e elétrons. À medida que os mundos virtuais se tornam ricos e atraentes, vamos construir comunidades virtuais, assumir empregos virtuais e ter motivações, desejos e objetivos em jogo nesses ambientes. “A maioria dos fatores que tornam a vida significativa serão encontrados em mundos virtuais”, diz ele. “Não há nenhuma boa razão para acreditar que a vida na realidade virtual seria sem sentido ou sem valor.”

Mas de onde sai esse mundo físico? “No curto prazo, obviamente vamos nos basear na realidade física, e eu certamente não recomendaria desistir disso”, diz Chalmers. “Mas, a longo prazo, é possível imaginar pessoas que passam a maior parte de suas vidas dentro da realidade virtual.” Ele acrescenta que a busca pelo material pode parecer nova ou fetiche.

Note-se que existem muitas armadilhas para ter cuidado. Por mais satisfatórios que os mundos virtuais possam se tornar, as pessoas precisarão Comida, bebida e exercício de verdadee talvez até mesmo um estranho vislumbre da luz do dia, para evitar que seus corpos murchassem. Os riscos podem ter sido triviais há décadas, diz Chalmers, mas a tendência gradual em direção à vida virtual pode eventualmente desencadear novos problemas de saúde.

Escrevendo no livro, ele descreve vários desenhos que atrairão as pessoas para a realidade virtual. São mundos em que as pessoas podem desfrutar de poderes sobrenaturais, possuir outros corpos, experimentar novas sensações e explorar ambientes com diferentes leis da física. Com espaço quase ilimitado, todos podem possuir uma mansão virtual ou até mesmo um planeta virtual. Ele diz que se o mundo físico se deteriorar perigosamente – devido ao colapso ambiental, guerra nuclear ou uma pandemia sem fim – a realidade virtual pode fornecer um porto seguro.

Mas a atração da realidade virtual pode causar negligência em escala global, reconhece Chalmers. As mudanças climáticas e outras crises enfrentadas pelo mundo físico perderão sua urgência? Isso pode ser um desastre, diz ele: “A realidade física é realmente importante. Devemos mantê-la fundamentada e tratá-la bem”.

Estas não são as únicas preocupações. Os mundos virtuais são de propriedade de empresas que desejam um retorno sobre seu investimento. Em outubro, o Facebook renomeou sua marca Meta, refletindo sua ambição de dominar “metaverso‘, o mundo virtual no qual você quer que as pessoas trabalhem e se divirtam. Francis Hogan, Denunciante do Facebook, levantou sérias preocupações sobre o monitoramento e a coleta de dados mais intrusivos no metaverso. E, ela argumenta, há também o perigo de danos psicológicos: se parecermos melhor, tivermos roupas melhores e uma casa mais bonita no Metaverso, Como nos sentiremos quando partirmos?

“Se os mundos virtuais são controlados por corporações, como parecem agora, isso levará a realidades distópicas onde as corporações controlam tudo em nossos ambientes? Acho que há razões óbvias para se preocupar com isso”, diz Chalmers.

É improvável que todos se voltem para a realidade virtual, diz Chalmers, e algumas pessoas ainda apreciarão a pura aptidão, diz Chalmers.

“Pode haver uma sensação de autenticidade na interação em nossa forma biológica original. Mas é difícil entender por que um corpo absoluto deve fazer a diferença entre uma vida significativa e uma vida sem sentido.” “A longo prazo, os mundos virtuais podem ter a maior parte do que é bom no mundo não virtual. Apesar de todas as maneiras como os mundos virtuais podem superar o mundo não virtual, a vida em mundos virtuais geralmente é a vida certa a escolher.”