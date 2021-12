Michael Daly é o vencedor do prêmio estrela no sorteio do evento em Everglades. Recebeu um voucher para um pacote de férias do Aeroporto de Terry a Al Corve no próximo verão da Travel Solutions, a principal operadora de turismo da Irlanda do Norte, que inclui uma estadia de sete noites no Aratlandico Apartments em Albuquerque.

Foi parte de um sorteio realizado esta noite, com todos os rendimentos da Caridade do Prefeito – Foyle Down Syndrome Trust.

O vereador Graham Varkey, prefeito de Terry City e Straben County Council, parabenizou Michael por sua viagem maravilhosa e agradeceu à Travel Solutions por seu apoio.

Sarah Simpson e Michael Daley, vencedores do Travel Solutions Holiday para a Portuguese Mayor’s Christmas Foundation em prol do Foil Down Syndrome Trust, recebem o Alderman Graham Wark e Robert Wilson e o Diretor Executivo do Aeroporto de Terry Steve Fraser da Travel Solutions.

“Tivemos uma noite maravilhosa na noite de Natal da Mayor’s Foundation e foi a decisão perfeita apresentar este incrível presente de estrela a Portugal, o nosso vencedor, Michael Daley.

“Gostaria de parabenizá-lo e gostaria de expressar minha gratidão à Travel Solutions por sua generosidade e gentileza em apresentar este presente e, por sua vez, por seu apoio ao Foil Down Syndrome Trust. Arrecadamos muito dinheiro para isso causa muito útil.

“Sei que muitos perderam a oportunidade de gozar boas férias nos últimos dois anos, por isso, agradeço mais uma vez à Travel Solutions pelo apoio e espero que Michael desfrute do seu ouro ensolarado no próximo verão em Alcarve.”

Julie Magill, Diretora Executiva da Travel Solutions, disse: “Gostaríamos de agradecer ao Prefeito por nos dar a oportunidade de apoiar os esforços de arrecadação de fundos da Foil Down Syndrome Foundation. Estamos orgulhosos de fazer parte desta noite massiva.

O Diretor Geral do Aeroporto de Terry, Steve Fraser, acrescentou: “É uma honra estar envolvido neste evento inspirador e apoiar o Foil Down Syndrome Trust em nosso centro comunitário local no noroeste. Temos o prazer de fazer parceria com nosso parceiro Travel Solutions na entrega deste maravilhoso pacote de férias, bem como com nosso parceiro de voo Loganier, que, como sempre, é muito gentil em fornecer presentes às companhias aéreas para apoiar esta causa merecida. Agradecimentos especiais ao prefeito e à equipe do conselho distrital de Terry City e Strauben e por seu apoio contínuo ao longo do ano pela organização de uma noite tão maravilhosa.