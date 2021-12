O Fed traça um caminho mais rápido para fugir de estímulos sem precedentes

O Fed está mudando agressivamente de uma abordagem paciente para retirar o apoio à economia dos EUA.

Funcionários do Federal Reserve na quarta-feira traçaram um retorno muito mais rápido do estímulo sem precedentes que usaram no início da pandemia do coronavírus do que o planejado inicialmente. O comitê de formulação de políticas do banco anunciou que terá como objetivo encerrar suas compras mensais de títulos do Tesouro e hipotecas até março, e espera aumentar as taxas de juros quase três vezes até o final de 2022.

O Federal Reserve interrompeu o estímulo, embora a inflação tenha subido na maior parte deste ano. Milhões de trabalhadores ficaram paralisados ​​por mais de um ano e as autoridades relutaram em cortar subsídios, esperando que mais americanos voltem ao trabalho à medida que a pandemia diminui e o estímulo fiscal passa.

Mas as autoridades do Fed reconheceram que não têm mais tempo para resistir a um retorno em massa ao mercado de trabalho com a inflação em seu nível mais alto em mais de 40 anos.

"A realidade é que ainda não temos uma forte recuperação da participação da força de trabalho e podemos não ter isso por algum tempo", disse o presidente do Fed. Jerome Powell. Ele disse em uma entrevista coletiva na quarta-feira após a reunião de dezembro do Federal Open Market Committee (FOMC), que define a política monetária.

Enquanto isso, temos que definir a política agora e a inflação está muito acima da meta. Portanto, isso é algo que devemos ter em mente. “

Ao cortar as taxas de juros para níveis próximos a zero em março de 2020, comprando trilhões de dólares em títulos e distribuindo bilhões em empréstimos de emergência, o Fed ajudou a alimentar uma recuperação surpreendentemente forte do pior choque econômico em um século. A taxa de desemprego caiu para 4,2% em novembro, o crescimento está a caminho de chegar a 5% e as demissões caíram para o nível mais baixo em mais de 50 anos.

A resposta do Fed – junto com mais de US $ 5 trilhões em estímulos fiscais e as vacinas contra o coronavírus – foi uma grande força por trás de uma recuperação muito mais rápida do que muitos economistas esperavam.

No entanto, o ritmo dessa recuperação sobrecarregou as cadeias produtivas com intensa demanda por bens e levou ao aumento da inflação. Ao mesmo tempo, a taxa de participação da força de trabalho ainda é 1,5 pontos percentuais inferior ao seu nível pré-pandemia.

Normalmente, após um grande choque econômico, “Não há empregos suficientes e as pessoas não conseguem encontrar empregos, e estamos estimulando a demanda e tentando atrair a demanda. Esse não é o problema aqui. O problema é um problema do lado da oferta”. Powell disse na quarta-feira.

Os gastos do consumidor aumentaram acima dos níveis pré-pandêmicos, mas permanecem desproporcionalmente focados em bens em vez de serviços e atividades com maior exposição face a face. Com o aumento dos gastos devido ao vírus, fabricantes, fornecedores, empresas de transporte e varejistas aumentaram constantemente seus preços, embora limitados por gargalos nos portos, escassez de matérias-primas e componentes e questões de emprego em setores vitais.

Com a alta da inflação, o Fed tem enfrentado pressão crescente de legisladores republicanos e até mesmo de alguns democratas proeminentes, como o ex-secretário do Tesouro Larry Summers, para interromper o estímulo antes que a economia comece a se recuperar. Mas Powell e os funcionários do Fed pediram paciência em face do que eles chamaram de inflação “transitória”, insistindo que as crises da cadeia de suprimentos impulsionadas pela pandemia e a diminuição da participação da força de trabalho logo começarão a diminuir.

“[The Fed] Adam Ozymek, economista-chefe da Upwork, disse: avisado em junho O banco pode enfrentar pressões à medida que a demanda por estímulo aumenta contra as restrições de oferta.

“Obviamente, o estímulo fiscal empurrou a demanda mais rápido do que a economia poderia suportar e a manteve inclinada para o setor de bens mais inchado”, continuou ele.

Powell, como muitos economistas, reconheceu que está subestimando significativamente quanto tempo os problemas de abastecimento relacionados à pandemia irão durar e quão alto eles podem alimentar a inflação.

A inflação medida pelo índice de despesas de consumo pessoal do Departamento de Comércio sem os preços dos alimentos e energia – a medida preferida do Fed para o crescimento dos preços – subiu 0,4 por cento em outubro e 4,1 por cento ao ano.

A estimativa média das autoridades do Fed para a inflação de fim de ano subiu para 4,4 por cento, de acordo com as previsões divulgadas na quarta-feira, ante uma estimativa de 3,7 por cento em setembro.

“Eles estão claramente prestando atenção”, disse Christopher Russo, pesquisador do Mercatos Center da George Mason University, um think tank de tendência liberal.

“Está bastante claro que a inflação permaneceu muito mais alta do que os analistas do Federal Reserve, do setor privado e de outros lugares esperavam, e por isso eles estão ajustando a política.”

Powell disse na quarta-feira que, embora esperasse recuperar o atraso na participação no mercado de trabalho à medida que os benefícios federais de desemprego expirassem e as escolas fossem reabertas, os Estados Unidos agora enfrentam os riscos de estimular uma economia que está atingindo rapidamente seu potencial máximo durante a pandemia.

O chefe do Fed disse que a série de fortes relatórios de empregos em setembro, grandes aumentos nos lucros e fortes aumentos nos preços ao consumidor aumentaram as preocupações sobre o aumento da inflação além do controle da pandemia.

“O risco de uma inflação alta se solidificar aumentou”, disse Powell, acrescentando que “não estava alto no momento”.

“Parte da razão pela qual agimos hoje é para nos colocarmos em posição de lidar com este perigo”, continuou ele.

Depois que Powell forçado a isso, a continuação da pandemia ainda pode jogar outra chave no pivô do Fed.

Os economistas ainda não têm certeza de como o surgimento da variável omicron afetará o ritmo de recuperação e a inflação. Embora a variável delta do crescimento do emprego tenha desacelerado, especialmente nos setores do setor de serviços, a inflação aumentou acentuadamente à medida que os consumidores de fluxo de caixa voltam a comprar bens.

O forte declínio na atividade do consumidor causado pelo coronavírus pode aliviar parte da pressão sobre a inflação e permitir que o Federal Reserve avance a um ritmo mais lento. Mais crises na cadeia de abastecimento podem empurrar o Federal Reserve na direção oposta.

“Não estou preocupado que o Fed vá causar uma recessão. Estou preocupado que o Fed vá desacelerar as coisas”, disse Ozymec.

“E depois de décadas de Fed contando com as coisas desacelerando tanto. Eu me preocupo mais com isso. Acho que precisamos ter pressa e voltar ao pleno emprego.”