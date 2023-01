O Fed apreendeu quase US$ 700 milhões do fundador da FTX, Bankman-Fried

20 de janeiro (Reuters) – Promotores federais apreenderam quase US$ 700 milhões em ativos do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, em janeiro, principalmente em ações da Robinhood, de acordo com um processo judicial na sexta-feira.

Bankman-Fried, que foi acusado de roubar bilhões de dólares de clientes da FTX para pagar dívidas contraídas pelo fundo de hedge focado em criptomoedas, se declarou inocente das acusações de fraude. Ele deve ser julgado em outubro.

O Departamento de Justiça divulgou o confisco das ações da Robinhood no início deste mês, mas forneceu uma lista mais completa dos ativos confiscados na sexta-feira, incluindo dinheiro em vários bancos e ativos mantidos na exchange de criptomoedas Binance.

A propriedade das ações apreendidas da Robinhood, avaliadas em aproximadamente US$ 525 milhões, tem sido objeto de disputas entre Bankman-Fried, FTX e a falida credora de criptomoedas BlockFi.

A apreensão de ativos mais recente relatada pelo DOJ ocorreu na quinta-feira, quando os promotores confiscaram US$ 94,5 milhões em dinheiro de uma conta no Silvergate Bank vinculada à FTX Digital Markets, uma subsidiária da FTX nas Bahamas. O Departamento de Justiça apreendeu mais de US$ 7 milhões de outras contas Silvergate vinculadas ao Bankman-Fried e FTX.

O DOJ apreendeu anteriormente quase US$ 50 milhões de uma conta da FTX Digital Markets no Moonstone Bank, um pequeno banco do estado de Washington.

O DOJ também disse que os ativos em três contas da Binance vinculadas ao Bankman-Fried estavam sujeitos a confisco criminal, mas não forneceu uma estimativa do valor dessas contas.

Reportagem de Dietrich Knauth; Edição por Noelene Walder e Daniel Wallis

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.